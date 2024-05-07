Чашки будут блестеть: как избавиться от чайного налета с помощью копеечных средств

Есть несколько простых способов, как отмыть чашки от налета

Бывает так, что после заваривания чая на стенках чашек остается темный чайный налет. И если не помыть кружку сразу, он может накапливаться и укрепляться внутри посуды. "Телеграф" уже рассказывал, как делать уборку без лишних усилий, а сегодня делится, как отмыть чайный налет с чашек.

Как оказалось, избавиться от чайных пятен в кружках можно простыми подручными средствами, пишет unian.net. Для этого вам пригодится лимонная кислота, сода, зубная паста или соль.

Как отмыть чашки от чайного налета

Способ с лимонной кислотой

Лимонная кислота или просто свежевыжатый сок лимона — эффективное средство для борьбы с налетом. Просто насыпьте в чашку лимонную кислоту в порошке или налейте сок, разотрите по краям и оставьте на несколько минут. А потом просто ополосните чашку горячей водой и она будет чистой.

Способ с содой

Сделайте раствор пищевой соды с водой, чтобы получилась кашица и нанесите ее на стенки чашек. Потом потрите губкой и ополосните под краном в теплой воде. От налета не останется и следа.

Способ с зубной пастой

Нанесите немного зубной пасты на губку и хорошо протрите ею загрязненные налетом чашки. После этого промойте водой и чайного налета не останется.

Способ с солью

Отмыть чашки от налета поможет пищевая соль крупного помола благодаря своим абразивным способностям. Однако будьте осторожны, ведь крупицы соли могут повредить поверхность чашки. Для более бережного очищения замочите чашки на 2 часа в солевом растворе. Для этого налейте в кружку теплую воду и растворите 1 ч.л. соли.

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