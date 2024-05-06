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Большинство этого не знает: как правильно хранить кофейные зерна

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Благодаря этим хитростям вы сможете долго наслаждаться кофе
Благодаря этим хитростям вы сможете долго наслаждаться кофе. Фото Freepik

Так кофе не потеряет аромат и не отсыреет

Насыщенный, ароматный кофе – это не просто напиток. Это настоящее искусство в каждой чашке — с ним мы просыпаемся, кофе нас бодрит и придает энергии на целый день.

Чтобы сохранить его яркий аромат и насыщенный вкус, необходимо знать, как правильно хранить кофе в зернах. Несколько хитростей "Главреда" продлят "жизнь" любимому напитку.

Как правильно хранить кофе в зернах

Чтобы сохранить вкус и аромат кофе, необходимо пересыпать зерна в специальные пакеты с клапаном. Они не пропускают воздух и благодаря этому кофе дольше будет сохранять свежесть и аромат.

Отличный вариант для хранения любимого напитка — кухонные шкафы и морозильная камера. Однако не стоит отправлять кофе в холодильник — так напиток потеряет аромат. Лучше все же отправить его в темное прохладное место.

Также стоит помнить, что в вопросе хранения любимого напитка важный фактор — время. Кофе в зернах лучше употреблять в первые несколько недель после открытия упаковки. Однако если придерживаться правил хранения, он будет вас радовать ароматом и вкусом намного дольше.

Кофе также вам понадобиться для приготовления пикантной курочки. Попробуйте — и все оближут тарелки.

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