Обычные макароны станут роскошным ужином: как приготовить блюдо гораздо вкуснее и интереснее

Даже макароны можно приготовить вкусно и оригинально

Мы делились рецептом вкусной рыбки. Теперь делимся интересной идеей сытного ужина, которым можно накормить всю семью.

Макароны с мясом – простой, но сытный вариант для хорошего ужина или обеда, но они быстро надоедают. Вместе с ProstoWay рассказываем, как блюдо можно приготовить гораздо интереснее. Можно готовить с любым видом мяса, которое вам нравится.

Ингредиенты:

500 г любого мяса (свинина, говядина, баранина)

500 г макарон (в идеале паутинка)

2 моркови

2 луковицы

соль, перец — по вкусу

1 ч. л. зиры

растительное масло

Способ приготовления:

Разогрейте сковороду без растительного масла. Добавьте макароны и обжаривайте на среднем огне в течение 4-5 минут, пока они не станут немного золотистыми. Переложите макароны на тарелку и отставьте. В кастрюле или глубокой сковороде разогрейте растительное масло. Добавьте измельченный лук и обжаривайте до золотистости. Добавьте мясо, нарезанное кусочками, и обжаривайте вместе с луком золотистую корочку. Добавьте натертую на терке морковь, соль, черный перец и зрение. Перемешайте и тушите 7-8 минут, пока морковь не станет мягкой. Влейте в кастрюлю кипяток. Уровень воды должен быть на 2-3 см выше мяса с овощами. Накройте кастрюлю крышкой и тушите на слабом огне в течение 10 минут. Добавьте обжаренные макароны в кастрюлю с мясом и овощами. Долейте кипяток, чтобы вода покрывала ингредиенты на 1 см. Накройте крышкой и варите еще 6 минут.

Тщательно перемешайте и подавайте на стол, посыпав свежей зеленью. Также мы делились рецептом сытного мясного салата.