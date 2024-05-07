Всего 10 минут - и "Шустрики" на столе: бюджетное блюдо точно не даст проголодаться

Отличный вариант для быстрого и сытного перекуса

В случае неожиданного голода или нежданных гостей хочется, чтобы под рукой был быстрый рецепт сытного перекуса. Отличный вариант для этого — различные блюда с лавашом.

Вместе с "Важно знать" мы расскажем, как приготовить вкуснейшую закуску из лаваша всего за 10 минут. Немного времени — и на столе нежные, тающие во рту конвертики. Мы будем готовить блюдо с куриным мясом, однако по желанию начинку можно готовить из грибов, овощей или сыра.

Как приготовить конвертики из лаваша с фаршем "Шустрики"

Ингредиенты:

150 г отварного куриного филе;

1 лаваш;

100 г сыра;

1 зубчик чеснока;

несколько веточек базилика;

1 пучок зеленого лука;

50 мл молока;

1 лаваш;

3 ст. л. сметаны;

2 куриных яйца;

1 помидор;

соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

Тонкими ломтиками нарезаем вареное куриное филе, сыр и помидор. Измельчаем лук и базилик. Для приготовления соуса чеснок чистим, пропускаем через пресс и смешиваем со сметаной. Солим, перчим, добавляем любимые специи. Лаваш нарезаем на полоски шириной 12-15 см. Смазываем соусом, выкладываем начинку и сворачиваем в треугольники. В отдельной миске взбиваем куриные яйца с молоком. Солим, перчим, обмакиваем конвертики. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем треугольники и обжариваем их до румяности с обеих сторон.

Рекомендуем также попробовать молотое сало с чесноком. Эта древняя казацкая закуска не оставит никого равнодушным.