Всего 10 минут - и "Шустрики" на столе: бюджетное блюдо точно не даст проголодаться
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Отличный вариант для быстрого и сытного перекуса
В случае неожиданного голода или нежданных гостей хочется, чтобы под рукой был быстрый рецепт сытного перекуса. Отличный вариант для этого — различные блюда с лавашом.
Вместе с "Важно знать" мы расскажем, как приготовить вкуснейшую закуску из лаваша всего за 10 минут. Немного времени — и на столе нежные, тающие во рту конвертики. Мы будем готовить блюдо с куриным мясом, однако по желанию начинку можно готовить из грибов, овощей или сыра.
Как приготовить конвертики из лаваша с фаршем "Шустрики"
Ингредиенты:
- 150 г отварного куриного филе;
- 1 лаваш;
- 100 г сыра;
- 1 зубчик чеснока;
- несколько веточек базилика;
- 1 пучок зеленого лука;
- 50 мл молока;
- 1 лаваш;
- 3 ст. л. сметаны;
- 2 куриных яйца;
- 1 помидор;
- соль и специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Тонкими ломтиками нарезаем вареное куриное филе, сыр и помидор. Измельчаем лук и базилик.
- Для приготовления соуса чеснок чистим, пропускаем через пресс и смешиваем со сметаной. Солим, перчим, добавляем любимые специи.
- Лаваш нарезаем на полоски шириной 12-15 см. Смазываем соусом, выкладываем начинку и сворачиваем в треугольники.
- В отдельной миске взбиваем куриные яйца с молоком. Солим, перчим, обмакиваем конвертики.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем треугольники и обжариваем их до румяности с обеих сторон.
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