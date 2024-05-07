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Всего 10 минут - и "Шустрики" на столе: бюджетное блюдо точно не даст проголодаться

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Конвертики из лаваша с фаршем
Конвертики из лаваша с фаршем. Фото vazhnoznat.com

Отличный вариант для быстрого и сытного перекуса

В случае неожиданного голода или нежданных гостей хочется, чтобы под рукой был быстрый рецепт сытного перекуса. Отличный вариант для этого — различные блюда с лавашом.

Вместе с "Важно знать" мы расскажем, как приготовить вкуснейшую закуску из лаваша всего за 10 минут. Немного времени — и на столе нежные, тающие во рту конвертики. Мы будем готовить блюдо с куриным мясом, однако по желанию начинку можно готовить из грибов, овощей или сыра.

Как приготовить конвертики из лаваша с фаршем "Шустрики"

Ингредиенты:

  • 150 г отварного куриного филе;
  • 1 лаваш;
  • 100 г сыра;
  • 1 зубчик чеснока;
  • несколько веточек базилика;
  • 1 пучок зеленого лука;
  • 50 мл молока;
  • 1 лаваш;
  • 3 ст. л. сметаны;
  • 2 куриных яйца;
  • 1 помидор;
  • соль и специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Тонкими ломтиками нарезаем вареное куриное филе, сыр и помидор. Измельчаем лук и базилик.
  2. Для приготовления соуса чеснок чистим, пропускаем через пресс и смешиваем со сметаной. Солим, перчим, добавляем любимые специи.
  3. Лаваш нарезаем на полоски шириной 12-15 см. Смазываем соусом, выкладываем начинку и сворачиваем в треугольники.
  4. В отдельной миске взбиваем куриные яйца с молоком. Солим, перчим, обмакиваем конвертики.
  5. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем треугольники и обжариваем их до румяности с обеих сторон.

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#Рецепт #Перекус #Лаваш #Готовим дома