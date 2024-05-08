alyona alyona и Jerry Heil прошли в финал Евровидения 2024

Артистки выступят в большом финале конкурса

Отгремел первый полуфинал Евровидения 2024, в котором украинские исполнительницы alyona alyona и Jerry Heil показали яркое выступление. Европейская аудитория по достоинству оценила номер девушек, поэтому им удалось попасть в грандфинал музыкального конкурса.

alyona alyona и Jerry Heil выступили в первом полуфинале под номером 5, пишет "Телеграф". За композицию Teresa & Maria проголосовало немало зрителей, ведь девушки прошли в финал Евровидения.

За возможность представить свою страну в большом финале соревновались 15 стран. Впрочем, во время первого полуфинала это получилось сделать всего 10 лучшим: Сербии, Португалии, Словении, Украине, Литве, Финляндии, Кипру, Хорватии, Исландии и Люксембургу.

Также в четверг, 9 мая, состоится второй полуфинал конкурса. Там сразятся участники из Мальты, Албании, Греции, Швейцарии, Чехии, Франции, Дании, Армении, Латвии, Австрии, Испании, Сан-Марино, Грузии, Бельгии, Эстонии, Италии, Израиля, Норвегии и Нидерландов.

Грандфинал Евровидения 2024 состоится в субботу, 11 мая. За победу сразятся 26 стран-участников, среди которых страны "Большой пятерки", страна-победительница — Швеция и 10 конкурсантов из двух полуфиналов.

Примечательно, что во время финала линии для голосования откроют перед выступлением первого конкурсанта. То есть свой выбор можно будет делать сразу во время конкурса, не дожидаясь окончания всех номеров.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие перемены ждут зрителей на Евровидении 2024. Появились некоторые важные новшества.