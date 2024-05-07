В доме будет свежий воздух и прохлада: обязательно сделайте это с окнами

Простая процедура поможет улучшить атмосферу в квартире

Пластиковые окна уже перестали быть чем-то необычным. Но далеко не все обладатели таких окон в своих домах и квартирах знают о том, что их можно настраивать в зависимости от сезона.

Обычно мастера устанавливают окна в стандартном режиме, но помимо него есть еще "летний" и "зимний". Основное различие между отдельными режимами заключается в степени прижима створки к раме. Контролировать это можно самостоятельно.

Как перевести окна на летний режим

В зимнем режиме створка максимально прижимается к раме, чтобы в помещение не попадал холодный воздух и домовладельцы экономили на отоплении. В летнем режиме створка немного отходит от рамы, поэтому в помещение поступает больше свежего воздуха. Если вы хотите перевести окна в определенный режим, проверьте, есть ли в боковой части створки специальные штифты. Благодаря им давление может быть легче или сильнее.

Переключение окон в летний режим снижает вероятность появления плесени и грибков. Благодаря правильному регулированию воздуха не возникает условий для появления влаги. Таким образом также можно избавиться от пыли в доме и снизить нагрев помещений.

Обратите внимание на регулировочный ролик. Посередине есть точка или линия. Если отметка находится рядом с уплотнителем, это означает, что окно переведено в зимний режим. Если символ находится снаружи, окно находится в летнем режиме. Изменить режим можно просто повернув значок в нужную сторону с помощью шестигранника.

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