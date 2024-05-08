Какие страны прошли в финал Евровидения 2024 после первого полуфинала: полный список

Стало известно, участники каки стран прошли в финал Евровидения 2024

Сегодня, 7 мая, в Мальме прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024. И уже известно, какие страны прошли в гранд-финал, который состоится в субботу, 11 мая.

Как известно, всего участниками Евровидения 2024 стали 37 стран. В первом полуфинале выступили участники 15 стран, среди которых представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil.

Список стран, которые прошли в финал:

Кипр: Силия Капсис — Liar

Сербия: Teya Dora — Ramonda

Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue

Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim

Словения: Raiven — Veronika

Финляндия: Windows95man — No Rules!

Португалия: Иоланда – Grito

Люксембург: Талли — Fighter

Литва: Silvester Belt — Luktelk

Ранее "Телеграф" рассказывал, что alyona alyona внезапно травмировалась на репетиции Евровидения-2024. Певица объяснила причину случившегося.