Какие страны прошли в финал Евровидения 2024 после первого полуфинала: полный список
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Стало известно, участники каки стран прошли в финал Евровидения 2024
Сегодня, 7 мая, в Мальме прошел первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024. И уже известно, какие страны прошли в гранд-финал, который состоится в субботу, 11 мая.
Как известно, всего участниками Евровидения 2024 стали 37 стран. В первом полуфинале выступили участники 15 стран, среди которых представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil.
Список стран, которые прошли в финал:
Кипр: Силия Капсис — Liar
Сербия: Teya Dora — Ramonda
Ирландия: Bambie Thug — Doomsday Blue
Украина: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Хорватия: Baby Lasagna — Rim Tim Tagi Dim
Словения: Raiven — Veronika
Финляндия: Windows95man — No Rules!
Португалия: Иоланда – Grito
Люксембург: Талли — Fighter
Литва: Silvester Belt — Luktelk
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