Звичайні макарони стануть розкішною вечерею: як приготувати страву значно смачніше і цікавіше

Навіть макарони можна приготувати смачно і оригінально

Ми ділились рецептом смачної рибки. Тепер ділимось цікавою ідеєю ситної вечері, якою можна нагодувати всю сім’ю.

Макарони з м’ясом – простий, але ситний варіант для гарної вечері чи обіду, але вони швидко набридають. Разом із ProstoWay розповідаємо, як страву можна приготувати значно цікавіше. Можна готувати з будь-яким видом м'яса, яке вам подобається.

Інгредієнти:

500 г будь-якого м'яса (свинина, яловичина, баранина)

500 г макаронів (в ідеалі павутинка)

2 моркви

2 цибулини

сіль, перець — до смаку

1 ч. л. зіри

рослинна олія

Спосіб приготування:

Розігрійте сковороду без олії. Додайте макарони та обсмажуйте на середньому вогні протягом 4-5 хвилин, доки вони не стануть трохи золотистими. Перекладіть макарони на тарілку і відставте. У каструлі або глибокій сковороді розігрійте рослинну олію. Додайте подрібнену цибулю і обсмажуйте до золотистості. Додайте м'ясо, нарізане шматочками, і обсмажуйте разом з цибулею до золотистої скоринки. Додайте натерту на тертці моркву, сіль, чорний перець та зіру. Перемішайте і тушкуйте 7-8 хвилин, доки морква не стане м'якою. Влийте в каструлю окріп. Рівень води має бути на 2-3 см вище за м'ясо з овочами. Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте на слабкому вогні протягом 10 хвилин. Додайте обсмажені макарони в каструлю з м'ясом та овочами. Долийте окріп, щоб вода покривала інгредієнти на 1 см. Накрийте кришкою і варіть ще 6 хвилин.

Ретельно перемішайте і подавайте до столу, посипавши свіжою зеленню. Також ми ділились рецептом ситного м’ясного салату.