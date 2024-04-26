Рус

Звичайні макарони стануть розкішною вечерею: як приготувати страву значно смачніше і цікавіше

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чудова ідея вечері на всі сім’ю
Чудова ідея вечері на всі сім’ю. Фото Факти

Навіть макарони можна приготувати смачно і оригінально

Ми ділились рецептом смачної рибки. Тепер ділимось цікавою ідеєю ситної вечері, якою можна нагодувати всю сім’ю.

Макарони з м’ясом – простий, але ситний варіант для гарної вечері чи обіду, але вони швидко набридають. Разом із ProstoWay розповідаємо, як страву можна приготувати значно цікавіше. Можна готувати з будь-яким видом м'яса, яке вам подобається.

Інгредієнти:

  • 500 г будь-якого м'яса (свинина, яловичина, баранина)
  • 500 г макаронів (в ідеалі павутинка)
  • 2 моркви
  • 2 цибулини
  • сіль, перець — до смаку
  • 1 ч. л. зіри
  • рослинна олія

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте сковороду без олії. Додайте макарони та обсмажуйте на середньому вогні протягом 4-5 хвилин, доки вони не стануть трохи золотистими.
  2. Перекладіть макарони на тарілку і відставте. У каструлі або глибокій сковороді розігрійте рослинну олію. Додайте подрібнену цибулю і обсмажуйте до золотистості.
  3. Додайте м'ясо, нарізане шматочками, і обсмажуйте разом з цибулею до золотистої скоринки. Додайте натерту на тертці моркву, сіль, чорний перець та зіру. Перемішайте і тушкуйте 7-8 хвилин, доки морква не стане м'якою. Влийте в каструлю окріп. Рівень води має бути на 2-3 см вище за м'ясо з овочами.
  4. Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте на слабкому вогні протягом 10 хвилин. Додайте обсмажені макарони в каструлю з м'ясом та овочами.
  5. Долийте окріп, щоб вода покривала інгредієнти на 1 см. Накрийте кришкою і варіть ще 6 хвилин.

Ретельно перемішайте і подавайте до столу, посипавши свіжою зеленню. Також ми ділились рецептом ситного м’ясного салату.

Теги:
#Рецепт #М'ясо #Вечеря #Макарони