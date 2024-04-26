Звичайні макарони стануть розкішною вечерею: як приготувати страву значно смачніше і цікавіше
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Навіть макарони можна приготувати смачно і оригінально
Ми ділились рецептом смачної рибки. Тепер ділимось цікавою ідеєю ситної вечері, якою можна нагодувати всю сім’ю.
Макарони з м’ясом – простий, але ситний варіант для гарної вечері чи обіду, але вони швидко набридають. Разом із ProstoWay розповідаємо, як страву можна приготувати значно цікавіше. Можна готувати з будь-яким видом м'яса, яке вам подобається.
Інгредієнти:
- 500 г будь-якого м'яса (свинина, яловичина, баранина)
- 500 г макаронів (в ідеалі павутинка)
- 2 моркви
- 2 цибулини
- сіль, перець — до смаку
- 1 ч. л. зіри
- рослинна олія
Спосіб приготування:
- Розігрійте сковороду без олії. Додайте макарони та обсмажуйте на середньому вогні протягом 4-5 хвилин, доки вони не стануть трохи золотистими.
- Перекладіть макарони на тарілку і відставте. У каструлі або глибокій сковороді розігрійте рослинну олію. Додайте подрібнену цибулю і обсмажуйте до золотистості.
- Додайте м'ясо, нарізане шматочками, і обсмажуйте разом з цибулею до золотистої скоринки. Додайте натерту на тертці моркву, сіль, чорний перець та зіру. Перемішайте і тушкуйте 7-8 хвилин, доки морква не стане м'якою. Влийте в каструлю окріп. Рівень води має бути на 2-3 см вище за м'ясо з овочами.
- Накрийте каструлю кришкою і тушкуйте на слабкому вогні протягом 10 хвилин. Додайте обсмажені макарони в каструлю з м'ясом та овочами.
- Долийте окріп, щоб вода покривала інгредієнти на 1 см. Накрийте кришкою і варіть ще 6 хвилин.
Ретельно перемішайте і подавайте до столу, посипавши свіжою зеленню. Також ми ділились рецептом ситного м’ясного салату.