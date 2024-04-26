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Понравится даже тем, кто не любит грибы: рецепт маринованных вешенок

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Маринованные вешенки станут великолепной закуской для вашего стола (изображение создано с помощью ИИ)
Маринованные вешенки станут великолепной закуской для вашего стола (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Этот рецепт сделает из простых вешенок настоящее произведение искусства.

Вешенки – это не только вкусные и ароматные грибы, но и источник витаминов и микроэлементов. Их можно употреблять в свежем, сушеном и маринованном виде.

Маринованные вешенки — это отличный вариант закуски, который можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или использовать в качестве дополнения к другим блюдам.

Ингредиенты:

  • 1 кг грибов (вешенки)
  • 1 л воды
  • 2 столовые ложки соли
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 столовая ложка уксуса 9%
  • 1 лавровый лист
  • 5-6 горошин черного перца
  • 3-4 зубчика чеснока
  • Укроп (по желанию)

Приготовление:

  1. Грибы хорошо промыть и очистить.
  2. В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, сахар, лавровый лист, черный перец и чеснок.
  3. Добавить грибы и варить в течение 10-15 минут.
  4. Влить уксус и проварить еще 2-3 минуты.
  5. Снять с огня и дать остыть грибам.
  6. Переложить маринованные вешенки в банки, добавить укроп (по желанию) и залить маринадом.
  7. Закрыть банки крышками и поставить в холодильник.

Совет:

Маринованные вешенки можно хранить в холодильнике в течение 2-3 недель.

Вариации:

  • К маринаду можно добавить другие специи и травы по вкусу, например гвоздику, кориандр, душистый перец, орегано.
  • Маринованные вешенки можно использовать для приготовления салата, пиццы, пасты и других блюд.

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#Рецепт #Грибы #еда-Телеграф