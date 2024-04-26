Понравится даже тем, кто не любит грибы: рецепт маринованных вешенок

Этот рецепт сделает из простых вешенок настоящее произведение искусства.

Вешенки – это не только вкусные и ароматные грибы, но и источник витаминов и микроэлементов. Их можно употреблять в свежем, сушеном и маринованном виде.

Маринованные вешенки — это отличный вариант закуски, который можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или использовать в качестве дополнения к другим блюдам.

Ингредиенты:

1 кг грибов (вешенки)

1 л воды

2 столовые ложки соли

1 столовая ложка сахара

1 столовая ложка уксуса 9%

1 лавровый лист

5-6 горошин черного перца

3-4 зубчика чеснока

Укроп (по желанию)

Приготовление:

Грибы хорошо промыть и очистить. В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, сахар, лавровый лист, черный перец и чеснок. Добавить грибы и варить в течение 10-15 минут. Влить уксус и проварить еще 2-3 минуты. Снять с огня и дать остыть грибам. Переложить маринованные вешенки в банки, добавить укроп (по желанию) и залить маринадом. Закрыть банки крышками и поставить в холодильник.

Совет:

Маринованные вешенки можно хранить в холодильнике в течение 2-3 недель.

Вариации:

К маринаду можно добавить другие специи и травы по вкусу, например гвоздику, кориандр, душистый перец, орегано.

Маринованные вешенки можно использовать для приготовления салата, пиццы, пасты и других блюд.

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