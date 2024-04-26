Понравится даже тем, кто не любит грибы: рецепт маринованных вешенок
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Этот рецепт сделает из простых вешенок настоящее произведение искусства.
Вешенки – это не только вкусные и ароматные грибы, но и источник витаминов и микроэлементов. Их можно употреблять в свежем, сушеном и маринованном виде.
Маринованные вешенки — это отличный вариант закуски, который можно подавать к столу как самостоятельное блюдо или использовать в качестве дополнения к другим блюдам.
Ингредиенты:
- 1 кг грибов (вешенки)
- 1 л воды
- 2 столовые ложки соли
- 1 столовая ложка сахара
- 1 столовая ложка уксуса 9%
- 1 лавровый лист
- 5-6 горошин черного перца
- 3-4 зубчика чеснока
- Укроп (по желанию)
Приготовление:
- Грибы хорошо промыть и очистить.
- В кастрюле вскипятить воду, добавить соль, сахар, лавровый лист, черный перец и чеснок.
- Добавить грибы и варить в течение 10-15 минут.
- Влить уксус и проварить еще 2-3 минуты.
- Снять с огня и дать остыть грибам.
- Переложить маринованные вешенки в банки, добавить укроп (по желанию) и залить маринадом.
- Закрыть банки крышками и поставить в холодильник.
Совет:
Маринованные вешенки можно хранить в холодильнике в течение 2-3 недель.
Вариации:
- К маринаду можно добавить другие специи и травы по вкусу, например гвоздику, кориандр, душистый перец, орегано.
- Маринованные вешенки можно использовать для приготовления салата, пиццы, пасты и других блюд.
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