alyona alyona и Jerry Heil произвели фурор в первом полуфинале Евровидения 2024 (видео)

Девушки зажгли публику мощным исполнением

Представительницы Украины на Евровидении 2024 — alyona alyona и Jerry Heil, уже продемонстрировали свой номер в первом полуфинале музыкального конкурса. Певицы выступали пятыми. Европейская публика встретила наших артисток очень тепло.

alyona alyona и Jerry Heil выступили в шведском городе Мальме с трогательной композицией Teresa & Maria. В ней говорится о силе и несокрушимости украинских женщин во время войны, начатой Россией против Украины, пишет "Телеграф".

Артистка выбрали для номера очень интересные наряды: Алена была одета в костюм из гладкой ткани сероватого оттенка. Он состоял из брюк, накидки с высокими наплечниками и кольчуги – рубашки, выполненной из металлических колец. Такой элемент одежды когда-то носили воины, так что недаром артистке подобрали эту деталь — она соответствует реалиям настоящего.

А вот Яне выбрали более нежный лук. Она надела длинное платье в пол молочного оттенка, собранное на талии. Сверху – накидка такого же оттенка. Также у Яна были рыцарские наплечники. Эти элементы воинов в очередной раз напомнили европейцам, что в Украине идет жестокая война и наш народ мужественно сопротивляется российским оккупантам.

Выступление alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024

Аудитория в зале поддерживала Алену и Яну громкими аплодисментами. Выступление закончилось овациями от еврофанов.

Ранее "Телеграф" писал, как голосовать на Евровидении 2024 по новым правилам. Делать свой выбор можно по окончанию последнего номера в течение 15-25 минут. Однако голосовать за свою страну нельзя.