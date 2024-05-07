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Детей с прогулки звать не придется: на такие макарошки они сбегутся сами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Макароны с фаршем и томатами
Макароны с фаршем и томатами. Фото shuba.life

Их точно сметут за секунды

Хочется быстро приготовить сытное блюдо, чтобы вся семья наелась? Если вы любите макароны, тогда этот рецепт для вас.

Рецепт от Shuba в несколько шагов обеспечит отличным мясным ужином. Понадобятся вам нехитрые продукты: любой сорт макаронных изделий, помидоры и фарш. Считанные минуты — и на столе вкуснятина.

Как приготовить макароны с фаршем и томатами

Ингредиенты на 2 порции:

  • макароны — 250 г;
  • мясной фарш — 400 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • паста томатная — 1 ч. л.;
  • томаты — 2 шт.;
  • сливки 30%, растительное масло, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Чистим и мелким кубиком нарезаем лук и чеснок, обжариваем до полупрозрачности лука. Туда же добавляем фарш, разминаем лопаткой и на среднем огне жарим около 15 минут.
  2. Надрезаем помидоры, отправляем в большую миску и на несколько минут заливаем их кипятком. Достаем из воды, чистим и взбиваем блендером до пюреобразного состояния.
  3. Приготовленное пюре из помидоров вместе с томатной пастой отправляем к мясу и тушим около 7-10 минут. Через указанное время добавляем специи, сливки и соль. Через минуту выключаем огонь и оставляем кастрюлю на плите.

Макароны отвариваем в соответствии с инструкцией на упаковке. Выкладываем на тарелку, сверху поливаем подливкой с фаршем и томатами. Подаем с любимым салатом.

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#Рецепт #Макароны #Фарш #Готовим дома