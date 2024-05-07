Детей с прогулки звать не придется: на такие макарошки они сбегутся сами

Их точно сметут за секунды

Хочется быстро приготовить сытное блюдо, чтобы вся семья наелась? Если вы любите макароны, тогда этот рецепт для вас.

Рецепт от Shuba в несколько шагов обеспечит отличным мясным ужином. Понадобятся вам нехитрые продукты: любой сорт макаронных изделий, помидоры и фарш. Считанные минуты — и на столе вкуснятина.

Как приготовить макароны с фаршем и томатами

Ингредиенты на 2 порции:

макароны — 250 г;

мясной фарш — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

паста томатная — 1 ч. л.;

томаты — 2 шт.;

сливки 30%, растительное масло, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Чистим и мелким кубиком нарезаем лук и чеснок, обжариваем до полупрозрачности лука. Туда же добавляем фарш, разминаем лопаткой и на среднем огне жарим около 15 минут. Надрезаем помидоры, отправляем в большую миску и на несколько минут заливаем их кипятком. Достаем из воды, чистим и взбиваем блендером до пюреобразного состояния. Приготовленное пюре из помидоров вместе с томатной пастой отправляем к мясу и тушим около 7-10 минут. Через указанное время добавляем специи, сливки и соль. Через минуту выключаем огонь и оставляем кастрюлю на плите.

Макароны отвариваем в соответствии с инструкцией на упаковке. Выкладываем на тарелку, сверху поливаем подливкой с фаршем и томатами. Подаем с любимым салатом.