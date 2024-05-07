Детей с прогулки звать не придется: на такие макарошки они сбегутся сами
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Их точно сметут за секунды
Хочется быстро приготовить сытное блюдо, чтобы вся семья наелась? Если вы любите макароны, тогда этот рецепт для вас.
Рецепт от Shuba в несколько шагов обеспечит отличным мясным ужином. Понадобятся вам нехитрые продукты: любой сорт макаронных изделий, помидоры и фарш. Считанные минуты — и на столе вкуснятина.
Как приготовить макароны с фаршем и томатами
Ингредиенты на 2 порции:
- макароны — 250 г;
- мясной фарш — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- паста томатная — 1 ч. л.;
- томаты — 2 шт.;
- сливки 30%, растительное масло, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Чистим и мелким кубиком нарезаем лук и чеснок, обжариваем до полупрозрачности лука. Туда же добавляем фарш, разминаем лопаткой и на среднем огне жарим около 15 минут.
- Надрезаем помидоры, отправляем в большую миску и на несколько минут заливаем их кипятком. Достаем из воды, чистим и взбиваем блендером до пюреобразного состояния.
- Приготовленное пюре из помидоров вместе с томатной пастой отправляем к мясу и тушим около 7-10 минут. Через указанное время добавляем специи, сливки и соль. Через минуту выключаем огонь и оставляем кастрюлю на плите.
Макароны отвариваем в соответствии с инструкцией на упаковке. Выкладываем на тарелку, сверху поливаем подливкой с фаршем и томатами. Подаем с любимым салатом.