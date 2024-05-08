У представительницы Украины произошел казус во время выступления на Евровидении 2024 года: момент попал на видео

Артистка неожиданно пострадала во время выступления

alyona alyona и Jerry Heil зажгли в первом полуфинале Евровидения 2024 ярким перформансом. Однако оказалось, что во время выступления одна из них получила травму.

"Общественное. Евровидение" опубликовало в инстаграмме ролик, на котором Jerry Heil показала перемотанное колено под длинным платьем. Это было неожиданно, ведь во время выступления не было видно, что Яна травмировалась.

Сама девушка не указала в какой момент это случилось. Она только пошутила, что сглазила себя, потому что раньше рассказывала, что ей нравятся синяки.

"Я подумала, что нужно развития в этой истории. На самом деле я сглазила, потому что утром говорила, что мне нравятся синяки на ногах. Я хотела, чтобы это было феерично", — поделилась артистка.

Jerry Heil получила травму во время выступления на Евровидении

Сейчас неизвестно, в какой момент Яна забило колено. Есть вероятность, что это произошло, когда певица поднималась по декорации в виде горы.

Позже Яна записала видео, где поделилась, что с ней все хорошо. Она поблагодарила всех за поддержку.

"Мы живы и очень благодарны вам. Этот номер нужно немного выстрадать, чтобы действительно почувствовать", — подчеркнула исполнительница.

Ранее "Телеграф" писал об участнике из Финляндии, совершившем на сцене довольно смелый поступок. Он был практически обнажен и прикрывался лишь некоторыми элементами.