Участник из Финляндии взбудоражил "голой" выходкой на сцене Евровидения 2024 (видео)

Участник коллектива Windows95man из Финляндии появился на сцене практически голым

Продолжается первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024. Посмотреть онлайн-трансляцию можно на "Телеграфе". А тем временем бурную реакцию в зале вызвал не только номер украинских участниц alyona alyona и Jerry Heil, но и выступление коллектива Windows95man из Финляндии с песней No Rules.

Дело в том, что один из участников коллектива по сюжету номера появился на сцене как бы рождаясь из яйца. И был он практически голым. Видно, что не нем светлая кепка и футболка с символикой Windows95, при этом ниже пояса артист выглядит голым. Пикантности выступлению добавил тот факт, что артист нарочно прикрывается разными элементами на сцене, изображая голого. Хотя, если присмотреться, на нем все же есть телесные трусы.

Что интересно, в конце номера участник Windows95man надел коротенькие джинсовые шорты, которые спустились у нему на веревках. И пока этот участник как бы дурачился на сцене, его напарник пел композицию No Rules, которая очень зашла зрителям в зале.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что участница от Ирландии поразила жутким перформансом на сцене Евровидения.