Леся Никитюк, Юлия Санина, Melovin и другие звезды поддержали alyona alyona и Jerry Heil на Евровидении 2024 (фото)

Даже Melovin поддержал украинских участниц перед полуфиналом Евровидения

Сегодня, 7 мая в шведском Мальме стартует первый полуфинал песенного конкурса Евровидение 2024. "Телеграф" рассказывал, где смотреть онлайн-трансляцию конкурса. А тем временем многие украинские знаменитости поддержали наших участниц alyona alyona и Jerry Heil накануне первого полуфинала Евровидении 2024.

В своих instagram-сторис звезды выразили слова поддержки украинским певицам. Также звезды напомнили, что украинцы, которые сейчас за границей, могут голосовать за Украину, в отличие от тех, кто сейчас в Украине.

Телеведущая Катя Осадчая призвала украинцев болеть за наших участниц. А тех, кто имеет возможность, из-за границы голосовать за Украину.

Поддержал alyona alyona и Jerry Heil в своем Instagram певец Владимир Дантес. Он опубликовал сторис и напомним, что украинские участницы будут выступать пятыми по списку.

Главный конкурент alyona alyona и Jerry Heil во время Национального отбора Melovin также поддержал певиц. В своих сторис он опубликовал пост со списком выступающих сегодня стран и призвал голосовать за Украину, особенно тех украинцев, которые сейчас за границей.

Также украинок поддержала Юлия Санина, которая в прошлом году была ведущей Евровидения. Артистка показала кадры с прошлогоднего конкурса, поделилась своими эмоциями и призвала голосовать за alyona alyona и Jerry Heil.

А телеведущая Леся Никитюк в своих сторис лаконично написала: "Держим кулачки".

Ранее "Телеграф" рассказывал, об онлайн-трансляции первого полуфинала Евровидения 2024. Украина выступает под номером 5.