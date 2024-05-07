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Участница от Ирландии поразила жутким перформансом на сцене Евровидения (видео)

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
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Ирландская участница шокировала песней на Евровидении Новость обновлена 07 мая 2024, 23:25
Ирландская участница шокировала песней на Евровидении. Фото Инстаграм Bambie Thug

Эта участница удивила всех

Сейчас идет первый полуфинал Евровидения 2024 года, и уже успели выступить участники от Кипра, Сербии, Литвы, Ирландии и других. Последняя особенно поразила публику жуткой композицией.

От Ирландии выступила 29-летняя Bambie Thug с песней Doomsday Blue, пишет "Телеграф". Она выглядела нечистой силой — черное платье с перьями, рога и пугающий макияж. Девушка предстала в номере с танцовщиком-чертом, у которого было разрисованное тело в серый цвет.

Она стояла посреди круга, окруженного свечами. Все это напоминало определённый ритуал заклинания.

Выступление Bambie Thug с песней Doomsday Blue

Сама композиция Doomsday Blue сопровождалась резким переходом от нежных побуждений и к крику. Это точно взбодрило европейскую публику и запомнилось креативностью. Ведь подобных номеров в этом полуфинале нет. Очевидно, ирландка хотела поразить европейцев креативным подходом.

Посреди выступления танцовщик в виде черта сорвал с артистки наряды, поэтому она продолжила выступление в нижнем белье.

Ранее "Телеграф" рассказывал об alyona alyona и Jerry Heil, которые зажгли публику мощным исполнением песни Teresa & Maria. Девушек очень хорошо поддержала европейская аудитория, поэтому номер им понравился. Они выступили под номером 5.

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#Ирланди #Евровидиние #Виступ