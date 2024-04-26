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Гостей за уши не оттянешь: рецепт жареных грибов с чесноком

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Эти жареные грибы украсят ваш стол (изображение создано с помощью ИИ)
Эти жареные грибы украсят ваш стол (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мы поделимся с вами отличным рецептом жареных ароматных грибов.

Шампиньоны – это универсальные грибы, которые можно использовать для приготовления множества блюд. Они богаты белоком, витаминами и микроэлементами, а также имеют приятный вкус и аромат. Также мы писали, как правильно готовить грибы.

Жареные шампиньоны с чесноком – это простое, но очень вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Ее можно подавать как в гарнир, так и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

  • 500 г шампиньонов
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • 3 зубчика чеснока
  • Соль и перец по вкусу

Приготовление:

  1. Шампиньоны хорошо промыть и нарезать ломтиками.
  2. Чеснок мелко порезать.
  3. В сковороде разогреть растительное масло.
  4. Добавить шампиньоны и жарить на среднем огне в течение 5-7 минут, периодически помешивая.
  5. Добавить чеснок и жарить еще 1-2 минуты.
  6. Посолить и поперчить по вкусу.
  7. Снять с огня и подавать горячими.

Совет:

  • К жареным шампиньонам с чесноком можно добавить другие овощи, например, лук, болгарский перец, морковь.
  • Это блюдо можно также сделать более сытным, добавив к нему жареное мясо или курицу.
  • Жареные шампиньоны с чесноком можно использовать для приготовления пиццы, пасты, омлета и других блюд.

Также мы рассказывали, что добавить в омлет, чтобы он хорошо держал форму. Также мы предлагаем рецепт греческого салата.

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#Рецепт #Грибы #еда-Телеграф