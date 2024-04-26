Гостей за уши не оттянешь: рецепт жареных грибов с чесноком

Мы поделимся с вами отличным рецептом жареных ароматных грибов.

Шампиньоны – это универсальные грибы, которые можно использовать для приготовления множества блюд. Они богаты белоком, витаминами и микроэлементами, а также имеют приятный вкус и аромат. Также мы писали, как правильно готовить грибы.

Жареные шампиньоны с чесноком – это простое, но очень вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Ее можно подавать как в гарнир, так и как самостоятельное блюдо.

Ингредиенты:

500 г шампиньонов

2 столовые ложки растительного масла

3 зубчика чеснока

Соль и перец по вкусу

Приготовление:

Шампиньоны хорошо промыть и нарезать ломтиками. Чеснок мелко порезать. В сковороде разогреть растительное масло. Добавить шампиньоны и жарить на среднем огне в течение 5-7 минут, периодически помешивая. Добавить чеснок и жарить еще 1-2 минуты. Посолить и поперчить по вкусу. Снять с огня и подавать горячими.

Совет:

К жареным шампиньонам с чесноком можно добавить другие овощи, например, лук, болгарский перец, морковь.

Это блюдо можно также сделать более сытным, добавив к нему жареное мясо или курицу.

Жареные шампиньоны с чесноком можно использовать для приготовления пиццы, пасты, омлета и других блюд.

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