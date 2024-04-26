Гостей за уши не оттянешь: рецепт жареных грибов с чесноком
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Мы поделимся с вами отличным рецептом жареных ароматных грибов.
Шампиньоны – это универсальные грибы, которые можно использовать для приготовления множества блюд. Они богаты белоком, витаминами и микроэлементами, а также имеют приятный вкус и аромат. Также мы писали, как правильно готовить грибы.
Жареные шампиньоны с чесноком – это простое, но очень вкусное блюдо, которое можно приготовить за считанные минуты. Ее можно подавать как в гарнир, так и как самостоятельное блюдо.
Ингредиенты:
- 500 г шампиньонов
- 2 столовые ложки растительного масла
- 3 зубчика чеснока
- Соль и перец по вкусу
Приготовление:
- Шампиньоны хорошо промыть и нарезать ломтиками.
- Чеснок мелко порезать.
- В сковороде разогреть растительное масло.
- Добавить шампиньоны и жарить на среднем огне в течение 5-7 минут, периодически помешивая.
- Добавить чеснок и жарить еще 1-2 минуты.
- Посолить и поперчить по вкусу.
- Снять с огня и подавать горячими.
Совет:
- К жареным шампиньонам с чесноком можно добавить другие овощи, например, лук, болгарский перец, морковь.
- Это блюдо можно также сделать более сытным, добавив к нему жареное мясо или курицу.
- Жареные шампиньоны с чесноком можно использовать для приготовления пиццы, пасты, омлета и других блюд.
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