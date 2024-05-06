Поставьте это растение на кухне: будет пахнуть везде

Это растение имеет много полезных свойств

В современном мире все более актуальной становится тема здорового образа жизни. Люди ведь хотят долго жить и хорошо себя чувствовать. К примеру, большую роль в очистке воздуха в помещении играют комнатные растения. Недавно мы рассказывали, чем можно их подпитать для лучшего роста.

Универсальным растением, которое отлично подойдет для кухни, является базилик, пишет "На пенсии". Он гармонично дополнит любую поверхность или подоконник, потому что имеет красивую зеленую окраску.

К тому же листья базилика используют для приготовления разнообразных блюд. Ведь он придает им неповторимый вкус. Базилик часто используют в мясных, рыбных блюдах, салатах и даже десертах.

Другое преимущество базилика – в его насыщенном приятном запахе, который заполняет всю кухню. Он очищает воздух от бактерий.

Базилик лучше всего держать на месте, куда регулярно попадают солнечные лучи.

Его следует сажать на рыхлой и плодородной земле.

Поливайте это растение в меру, когда увидите, что почва уже пересохла.

Базилик оптимально содержать в помещении с температурой 18-25°C.

Также верхушку растения надо обрезать, чтобы росли новые листья.

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