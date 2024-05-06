Дети подумают, что вы волшебник: это печенье вы приготовите за пару взмахов руки (видео)

Отличная идея к домашнему чаепитию

Вкусное, рассыпчатое печенье можно приготовить из простых продуктов всего в несколько шагов. Главное — найти удачный рецепт.

Именно таким рецептом мы вместе с Shuba с вами и поделимся. У вас получится хрустящее снаружи и мягкое внутри печенье. У вас никогда больше не возникнет вопрос, что приготовить к семейному чаепитию, а близкие не вспомнят о магазинных сладостях.

По желанию вы можете разделить тесто на две части, в одну добавить какао и сделать шоколадную версию. В тесто можно также добавить орешки, сухофрукты, изюм — это сделает печенье только вкуснее.

Как приготовить песочное печенье

Ингредиенты:

яйцо куриное, большое — 2 шт.;

сахар — 100 г;

соль — 1/4 ч. л.;

масло сливочное 73% — 90 г;

масло подсолнечное — 20 г;

мука пшеничная — 330 г;

разрыхлитель — 7 г;

крахмал — 10 г;

сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриные яйца взбиваем до однородного состояния с сахаром и солью. Отправляем туда растопленное сливочное масло и масло, все перемешиваем до однородного состояния. В полученную массу добавляем просеянную муку, разрыхлитель и крахмал и замешиваем тесто. Приготовленное тесто раскатываем толщиной 5 миллиметров. С помощью формочек или стакана вырезаем печенье и выкладываем его на застеленный пергаментной бумагой противень. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 12 минут.

Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой. Подаем с любимым напитком.