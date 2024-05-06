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Дети подумают, что вы волшебник: это печенье вы приготовите за пару взмахов руки (видео)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Простое песочное печенье
Простое песочное печенье. Фото shuba.life

Отличная идея к домашнему чаепитию

Вкусное, рассыпчатое печенье можно приготовить из простых продуктов всего в несколько шагов. Главное — найти удачный рецепт.

Именно таким рецептом мы вместе с Shuba с вами и поделимся. У вас получится хрустящее снаружи и мягкое внутри печенье. У вас никогда больше не возникнет вопрос, что приготовить к семейному чаепитию, а близкие не вспомнят о магазинных сладостях.

По желанию вы можете разделить тесто на две части, в одну добавить какао и сделать шоколадную версию. В тесто можно также добавить орешки, сухофрукты, изюм — это сделает печенье только вкуснее.

Как приготовить песочное печенье

Ингредиенты:

  • яйцо куриное, большое — 2 шт.;
  • сахар — 100 г;
  • соль — 1/4 ч. л.;
  • масло сливочное 73% — 90 г;
  • масло подсолнечное — 20 г;
  • мука пшеничная — 330 г;
  • разрыхлитель — 7 г;
  • крахмал — 10 г;
  • сахарная пудра — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриные яйца взбиваем до однородного состояния с сахаром и солью. Отправляем туда растопленное сливочное масло и масло, все перемешиваем до однородного состояния.
  2. В полученную массу добавляем просеянную муку, разрыхлитель и крахмал и замешиваем тесто.
  3. Приготовленное тесто раскатываем толщиной 5 миллиметров. С помощью формочек или стакана вырезаем печенье и выкладываем его на застеленный пергаментной бумагой противень. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 12 минут.

Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой. Подаем с любимым напитком.

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#Рецепт #Печенье #Готовим дома