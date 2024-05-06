Дети подумают, что вы волшебник: это печенье вы приготовите за пару взмахов руки (видео)
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Отличная идея к домашнему чаепитию
Вкусное, рассыпчатое печенье можно приготовить из простых продуктов всего в несколько шагов. Главное — найти удачный рецепт.
Именно таким рецептом мы вместе с Shuba с вами и поделимся. У вас получится хрустящее снаружи и мягкое внутри печенье. У вас никогда больше не возникнет вопрос, что приготовить к семейному чаепитию, а близкие не вспомнят о магазинных сладостях.
По желанию вы можете разделить тесто на две части, в одну добавить какао и сделать шоколадную версию. В тесто можно также добавить орешки, сухофрукты, изюм — это сделает печенье только вкуснее.
Как приготовить песочное печенье
Ингредиенты:
- яйцо куриное, большое — 2 шт.;
- сахар — 100 г;
- соль — 1/4 ч. л.;
- масло сливочное 73% — 90 г;
- масло подсолнечное — 20 г;
- мука пшеничная — 330 г;
- разрыхлитель — 7 г;
- крахмал — 10 г;
- сахарная пудра — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриные яйца взбиваем до однородного состояния с сахаром и солью. Отправляем туда растопленное сливочное масло и масло, все перемешиваем до однородного состояния.
- В полученную массу добавляем просеянную муку, разрыхлитель и крахмал и замешиваем тесто.
- Приготовленное тесто раскатываем толщиной 5 миллиметров. С помощью формочек или стакана вырезаем печенье и выкладываем его на застеленный пергаментной бумагой противень. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 12 минут.
Готовое печенье посыпаем сахарной пудрой. Подаем с любимым напитком.