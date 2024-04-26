Гостей за вуха не відтягнеш:рецепт смажених грибів з часником
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Ми поділимось з вами чудовим рецептом смажених ароматних грибів.
Печериці — це універсальні гриби, які можна використовувати для приготування безлічі страв. Вони багаті на білок, вітаміни та мікроелементи, а також мають приємний смак та аромат. Також,ми писали, як правильно готувати гриби.
Смажені печериці з часником — це проста, але дуже смачна страва, яку можна приготувати за лічені хвилини. Її можна подавати як до гарніру, так і як самостійну страву.
Інгредієнти:
- 500 г печериць
- 2 столові ложки рослинної олії
- 3 зубчики часнику
- Сіль та перець за смаком
Приготування:
- Печериці добре промити та нарізати скибочками.
- Часник дрібно нарізати.
- У сковороді розігріти рослинну олію.
- Додати печериці та смажити на середньому вогні протягом 5-7 хвилин, періодично помішуючи.
- Додати часник і смажити ще 1-2 хвилини.
- Посолити та поперчити за смаком.
- Зняти з вогню та подавати гарячими.
Порада:
- До смажених печериць з часником можна додати інші овочі, наприклад, цибулю, болгарський перець, моркву.
- Цю страву можна також зробити більш ситною, додавши до неї смажене м'ясо або курку.
- Смажені печериці з часником можна використовувати для приготування піци, пасти, омлету та інших страв.
Також ми розповідали, що додати до омлету, щоб він добре тримав форму. Також, ми пропонуємо рецепт грецького салату.