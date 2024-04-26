Гостей за вуха не відтягнеш:рецепт смажених грибів з часником

Ми поділимось з вами чудовим рецептом смажених ароматних грибів.

Печериці — це універсальні гриби, які можна використовувати для приготування безлічі страв. Вони багаті на білок, вітаміни та мікроелементи, а також мають приємний смак та аромат. Також,ми писали, як правильно готувати гриби.

Смажені печериці з часником — це проста, але дуже смачна страва, яку можна приготувати за лічені хвилини. Її можна подавати як до гарніру, так і як самостійну страву.

Інгредієнти:

500 г печериць

2 столові ложки рослинної олії

3 зубчики часнику

Сіль та перець за смаком

Приготування:

Печериці добре промити та нарізати скибочками. Часник дрібно нарізати. У сковороді розігріти рослинну олію. Додати печериці та смажити на середньому вогні протягом 5-7 хвилин, періодично помішуючи. Додати часник і смажити ще 1-2 хвилини. Посолити та поперчити за смаком. Зняти з вогню та подавати гарячими.

Порада:

До смажених печериць з часником можна додати інші овочі, наприклад, цибулю, болгарський перець, моркву.

Цю страву можна також зробити більш ситною, додавши до неї смажене м'ясо або курку.

Смажені печериці з часником можна використовувати для приготування піци, пасти, омлету та інших страв.

Також ми розповідали, що додати до омлету, щоб він добре тримав форму. Також, ми пропонуємо рецепт грецького салату.