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Гостей за вуха не відтягнеш:рецепт смажених грибів з часником

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Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Ці смажені гриби прикрасять ваш стіл (зображення створено за допомогою ШІ)
Ці смажені гриби прикрасять ваш стіл (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми поділимось з вами чудовим рецептом смажених ароматних грибів.

Печериці — це універсальні гриби, які можна використовувати для приготування безлічі страв. Вони багаті на білок, вітаміни та мікроелементи, а також мають приємний смак та аромат. Також,ми писали, як правильно готувати гриби.

Смажені печериці з часником — це проста, але дуже смачна страва, яку можна приготувати за лічені хвилини. Її можна подавати як до гарніру, так і як самостійну страву.

Інгредієнти:

  • 500 г печериць
  • 2 столові ложки рослинної олії
  • 3 зубчики часнику
  • Сіль та перець за смаком

Приготування:

  1. Печериці добре промити та нарізати скибочками.
  2. Часник дрібно нарізати.
  3. У сковороді розігріти рослинну олію.
  4. Додати печериці та смажити на середньому вогні протягом 5-7 хвилин, періодично помішуючи.
  5. Додати часник і смажити ще 1-2 хвилини.
  6. Посолити та поперчити за смаком.
  7. Зняти з вогню та подавати гарячими.

Порада:

  • До смажених печериць з часником можна додати інші овочі, наприклад, цибулю, болгарський перець, моркву.
  • Цю страву можна також зробити більш ситною, додавши до неї смажене м'ясо або курку.
  • Смажені печериці з часником можна використовувати для приготування піци, пасти, омлету та інших страв.

Також ми розповідали, що додати до омлету, щоб він добре тримав форму. Також, ми пропонуємо рецепт грецького салату.

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#Рецепт #Гриби #їжа-Телеграф