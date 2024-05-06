Укр

Ирина Федишин заинтриговала округлым животиком (видео)

Автор
Виктория Козар Виктория Козар
Дата публикации
Читати українською
Автор
Ирина Федишин намекнула на третью беременность
Ирина Федишин намекнула на третью беременность. Фото Инстаграм Ирины Федишин

Знаменитость намекнула на вероятную беременность

Популярная украинская певица Ирина Федишин, которая отмечала уменьшение количества донатов от людей, удивила своих поклонников. Она показала свой новый клип, и поклонники начали предполагать, что певица ожидает ребенка.

Ирина Федишин выпустила видеоработу на композицию "Секрет". Она содержит уютные кадры, как певица оборачивается пледом, читает книгу, любуется белыми цветами.

Трогательный момент и в том, что в видеоработе артистка появилась вместе со своим мужем и продюсером — Виталием Челноком. В клипе супруги наслаждались времяпрепровождением друг с другом посреди природы.

На одном из кадров видно, как Виталий подходит к Ирине и гладит ее округлый животик. Есть вероятность, что таким образом супруги хотели сообщить о пополнении в семье.

Ирина Федышин – "Секрет"

Однако, пока неизвестно, действительно ли Федишин беременна, поскольку пара не комментировала эту информацию.

Отметим, что у Ирины Федышины и Виталия Челнока уже двое сыновей — 13-летний Юрий и 9-летний Олег. Они состоят в браке в течение 18 лет.

Недавно "Телеграф" писал о беременности украинской ведущей Иванны Онуфрийчук. Она ждет первенца в возрасте 37 лет от мужчины-миллионера — Алмаза.

Теги:
#Ирина Федишин #Вагітність