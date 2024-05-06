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Пять эффективных шагов по очистке памяти телефона: стоит попробовать

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Большое количество программ загружает память
Большое количество программ загружает память. Фото pexels.com

Для некоторых способов необходимо привлечь сторонние программы

Владельцам смартфонов следует следить не только за качеством зарядки устройства, но и за заполненностью памяти телефона. Если файлов слишком много – он работает медленнее.

"Телеграф" отобрал пять простых способов очистить память на телефоне. Их можно использовать вместе или по отдельности.

Очистить кэш

Чтобы очистить кэшированные данные для всех приложений, необходимо перейти к "Настройки" > "Память". Там нужно найти "Кэшированные данные" и подтвердить очистку для всех приложений. Или можно зайти в программы через "Программы" по отдельности и очистить кэш только в некоторых.

Удалить старые программы

В телефоне часто остаются приложения или игры, которые уже не требуются. Чтобы удалить их, зайдите в "Настройки" > "Программы" и удалите приложения, которыми вы не пользуетесь.

Очистите "остатки" соцсетей

Удалите загруженные файлы и старые сообщения и средства массовой информации в программах обмена сообщениями.

Составьте фото в альбом

Сделайте резервную копию фотографий в Google Photos или другой облачной службе и удалите их из телефона.

Воспользуйтесь дополнительными программами

Используйте программу управления файлами, например Files by Google или Smart Cleaner, чтобы идентифицировать и удалять дубликаты файлов, ненужные или большие файлы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как решить проблему плохой связи на телефоне. Его могут блокировать не обновленное программное обеспечение и т.д.

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#Память #Смартфон #Телефон #Лайфхак