Пять эффективных шагов по очистке памяти телефона: стоит попробовать
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Для некоторых способов необходимо привлечь сторонние программы
Владельцам смартфонов следует следить не только за качеством зарядки устройства, но и за заполненностью памяти телефона. Если файлов слишком много – он работает медленнее.
"Телеграф" отобрал пять простых способов очистить память на телефоне. Их можно использовать вместе или по отдельности.
Очистить кэш
Чтобы очистить кэшированные данные для всех приложений, необходимо перейти к "Настройки" > "Память". Там нужно найти "Кэшированные данные" и подтвердить очистку для всех приложений. Или можно зайти в программы через "Программы" по отдельности и очистить кэш только в некоторых.
Удалить старые программы
В телефоне часто остаются приложения или игры, которые уже не требуются. Чтобы удалить их, зайдите в "Настройки" > "Программы" и удалите приложения, которыми вы не пользуетесь.
Очистите "остатки" соцсетей
Удалите загруженные файлы и старые сообщения и средства массовой информации в программах обмена сообщениями.
Составьте фото в альбом
Сделайте резервную копию фотографий в Google Photos или другой облачной службе и удалите их из телефона.
Воспользуйтесь дополнительными программами
Используйте программу управления файлами, например Files by Google или Smart Cleaner, чтобы идентифицировать и удалять дубликаты файлов, ненужные или большие файлы.
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