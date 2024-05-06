Морковь вырастет сладкой и сочной: поливайте ее этим бесплатным удобрением

Сорт, способ выращивания и удобрения существенно влияют на вкус моркови

Неопытному дачнику может показаться, что в выращивании моркови нет ничего сложного. На самом же деле бросить семена в землю и периодически поливать растение недостаточно. Из-за неправильного ухода в конце сезона вместо крупной и сладкой моркови можно выкопать невкусные и даже горькие плоды.

Как вырастить вкусную морковь

Морковь рекомендуется сажать на солнечной стороне. Тепло способствует росту сладких корней. Кислотность почвы должна быть нейтральной. Если она сильно кислая, морковь будет иметь горчинку (чем выше кислотность, тем больше горечи).

С момента прорастания моркови и далее следует увеличить частоту поливов.

Чем подкармливать морковь

Правильно подобранное удобрение способно изменить вкус и количество урожая моркови. Лучше всего подкармливать растение чем-то натуральным.

Основой домашнего удобрения для моркови станет луковая шелуха. В луковой шелухе содержатся важные элементы (калий, медь, фосфор, железо и многие другие), а также витамины (Е, С, группы В). Именно они способствуют появлению крупных и сладких корней моркови.

Соберите 100 граммов этих отходов и залейте 2 литрами воды, поставьте в теплое место на 2-4 недели, периодически помешивайте.

Когда смесь забродит, процедите ее через сито, а затем разбавьте водой (пропорции 1:10). Удобрение готово к использованию. Поливайте им морковь раз в 3-4 недели в период интенсивного роста растения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем поливать огурцы, чтобы они выросли хрустящие. Для приготовления этого удобрения пригодится хлеб.