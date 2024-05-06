Таропрогноз на 7 мая 2024: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

День должен быть очень даже хорошим

Во вторник, 7 мая 2024 года, некоторых могут ждать сложности, однако в целом день выдастся на удивление продуктивным и интересным.

Об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на седьмой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Семерка жезлов, Шестерка кубков, Императрица

Семерка жезлов

Карта предупреждает, что вот-вот Вас ждет испытание, столкновение со сложностями, но Вы сможете разрешить все к лучшему, если проявите мужество и решительность.

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Императрица

Во вторник Вы будете любить и любимы, наслаждаться радостями и благами жизни, а возможно даже сделаете шаг к заключению брака или зачатию потомства.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака с деньгами в мае по картам Таро.