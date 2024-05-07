Телефон скоро сломается, если заметили эти признаки

Некоторые моменты могут свидетельствовать о проблемах с гаджетом

Во время использования телефона время от времени мы можем видеть, что он "виснет", не загружает программы или вообще выключается. Некоторые вещи нельзя игнорировать, потому что они являются признаком того, что устройство скоро выйдет из строя. Кстати, мы рассказывали, как увеличить срок использования телефона.

Телефон часто ломается в самый неудачный момент. К примеру, когда нужно к кому-то позвонить или найти важную информацию, пишет iTech. Об этом свидетельствуют три простых признака.

Если приложения начали резко закрываться и вы видите главный экран – это первый тревожный звоночек. Это может свидетельствовать о серьезных проблемах телефона. Если чистка кэша не помогает – пора задуматься о покупке нового телефона. Следующий момент – сенсор на телефоне часто не реагирует на ваши прикосновения. Это плохой знак, потому что через время он может совершенно не работать. Телефон самостоятельно перезагружается или вообще выключается – плохой знак. Он свидетельствует о том, что устройство не справляется с нагрузками. Или есть проблемы в программном обеспечении.

Ранее "Телеграф" рассказывал, из-за чего телефон сильно нагревается во время зарядки. Так может быть из-за некачественного зарядного устройства, держания устройства возле горячих приборов и использования гаджета во время зарядки.