Худшее сочетание: никогда не смешивайте уксус с этими средствами

Натуральное средство может быть опасным в сочетании с другими

Уксус — проверенный временем заменитель бытовой химии, который может справиться с множеством загрязнений. Это одно из натуральных средств, которыми пользовались еще наши бабушки. Он пользуется особой популярностью у любителей натуральных методов очистки.

Уксус очистит пригоревшую кастрюлю, удалит плесень в стиральной машине и даже вернет пожелтевшим шторам и полотенцам белизну. Но это не означает, что его можно использовать для очистки любых загрязнений и смешивать с другими средствами.

С чем опасно смешивать уксус

Многие люди хотят усилить действие чистящих средств и добавляют в них уксус. Бывает, что такая смесь может быть очень опасной. Одно из худших сочетаний — уксус и средства для чистки унитазов, либо уксус и "Белизна".

Средства для туалета часто содержат едкие вещества, которые при смешивании с уксусной кислотой могут вызвать выделение хлора. Его высокая концентрация может быть очень опасной и способна обжечь дыхательные пути всего за несколько секунд, пишет rivne1.

Также не рекомендуется смешивать уксус с перекисью водорода. Оба эти средства помогают справиться с загрязнениями, но хранить эту смесь нельзя. При смешивании этих компонентов выделяется кислота, которая может стать причиной ожогов слизистой и кожи.

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