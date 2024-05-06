Пирожки получатся мягкими как пух: весь секрет в одном ингредиенте

И для перекуса, и к первым блюдам

Мягкие, пышные пирожки с различными начинками — это не только отличный перекус, но и дополнение к первым блюдам. А что делать, если пирожки получаются резиновыми, твердыми и быстро черствеют?

В этом случае ситуацию спасет один ингредиент — картофельный отвар. Именно благодаря ему пирожки получатся мягкими, как пух. Их можно не жевать — они растают во рту. Плюс этого секрета в том, что на картофельном отваре можно готовить не только пирожки с картошкой, но и с другими начинками. Рецептом делится "На пенсии".

Как приготовить пирожки на картофельном отваре

Ингредиенты

Для теста:

мука — 450 г;

отвар картофельный — 250 мл;

сухие дрожжи — 1,5 ч. л.;

сахар — 1,5 ч. л.;

сметана — 2 ст. л.;

соль – щепотка;

подсолнечное масло — 2 ст. л. + для жарки.

Для начинки:

картофель — 1 кг;

лавровый лист — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

сливочное масло – 25 — 30 г;

черный перец, соль – по вкусу;

подсолнечное масло – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Картофель чистим, моем и отвариваем до готовности. Отвар сливаем в отдельную посуду, а картофель солим, перчим, добавляем масло и пюрируем. Чистим и нарезаем кубиками лук. Обжариваем его на разогретой сковороде, отправляем в картофель и тщательно перемешиваем. В глубокой миске смешиваем теплый отвар с дрожжами, сахаром, солью и сметаной. В полученную массу частями вводим просеянную муку и замешиваем тесто. В конце добавляем подсолнечное масло, чтобы тесто не липло к рукам и было эластичным. Накрываем полотенцем или пищевой пленкой, оставляем в теплом месте на полтора часа. Через указанное время делим тесто на несколько ровных частей, из которых раскатываем небольшие лепешки. В центр выкладываем начинку и защипываем края. Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем пирожки и обжариваем до золотистости с двух сторон.

Также очень вкусными получаются печеные пирожки с картофелем. Попробуйте — и решите, какие вам больше понравятся.