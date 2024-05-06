Пирожки получатся мягкими как пух: весь секрет в одном ингредиенте
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И для перекуса, и к первым блюдам
Мягкие, пышные пирожки с различными начинками — это не только отличный перекус, но и дополнение к первым блюдам. А что делать, если пирожки получаются резиновыми, твердыми и быстро черствеют?
В этом случае ситуацию спасет один ингредиент — картофельный отвар. Именно благодаря ему пирожки получатся мягкими, как пух. Их можно не жевать — они растают во рту. Плюс этого секрета в том, что на картофельном отваре можно готовить не только пирожки с картошкой, но и с другими начинками. Рецептом делится "На пенсии".
Как приготовить пирожки на картофельном отваре
Ингредиенты
Для теста:
- мука — 450 г;
- отвар картофельный — 250 мл;
- сухие дрожжи — 1,5 ч. л.;
- сахар — 1,5 ч. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- соль – щепотка;
- подсолнечное масло — 2 ст. л. + для жарки.
Для начинки:
- картофель — 1 кг;
- лавровый лист — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- сливочное масло – 25 — 30 г;
- черный перец, соль – по вкусу;
- подсолнечное масло – 1 ст. л.
Способ приготовления:
- Картофель чистим, моем и отвариваем до готовности. Отвар сливаем в отдельную посуду, а картофель солим, перчим, добавляем масло и пюрируем.
- Чистим и нарезаем кубиками лук. Обжариваем его на разогретой сковороде, отправляем в картофель и тщательно перемешиваем.
- В глубокой миске смешиваем теплый отвар с дрожжами, сахаром, солью и сметаной. В полученную массу частями вводим просеянную муку и замешиваем тесто. В конце добавляем подсолнечное масло, чтобы тесто не липло к рукам и было эластичным. Накрываем полотенцем или пищевой пленкой, оставляем в теплом месте на полтора часа.
- Через указанное время делим тесто на несколько ровных частей, из которых раскатываем небольшие лепешки. В центр выкладываем начинку и защипываем края.
- Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем пирожки и обжариваем до золотистости с двух сторон.
Также очень вкусными получаются печеные пирожки с картофелем. Попробуйте — и решите, какие вам больше понравятся.