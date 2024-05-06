Не заряжайте так телефон в автомобиле, потому что выйдет из строя

Некоторые ошибки могут привести к поломке устройства

Если вы управляете автомобилем, тогда точно когда-то заряжали телефон прямо в салоне. Некоторые водители практикуют зарядку устройства через прикуриватель. Однако это может быть опасно, особенно, если двигатель при этом не работает. Обратите внимание, до какого процента не следует заряжать телефон.

Если заряжать смартфон к прикуривателю, когда выключен двигатель, тогда с ним могут возникнуть проблемы. Особенно если речь идет о подержанных или небольших автомобилях, пишет Suv.news.

Прежде всего нужно запустить автомобиль, а затем подключить зарядное устройство к прикуривателю. Иначе может возникнуть электрический ток, который попадет в устройство. Также телефон следует убирать из зарядки сразу после выключения двигателя.

Специалисты советуют покупать только оригинальные зарядные устройства и кабели. Тогда телефон будет заряжаться быстрее. Также во время зарядки не следует активировать GPS или Bluetooth. Идеально, когда вообще не использовать смартфон во время зарядки. В таком случае заряд станет высоким гораздо быстрее.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли заряжать телефон зарядным устройством от ноутбука. Специалисты рассказали, что лучше использовать USB-порт ноутбука для подзарядки смартфона.