Завтрак, который покорит ваше сердце: рецепт панкейков со шпинатом

Такой завтрак сметут за раз – сделайте домашним ароматные панкейки со шпинатом.

Панкейки со шпинатом – это не просто вкусный и оригинальный завтрак, но и полезное блюдо, которое зарядит вас энергией на весь день. Шпинат богат витаминами и микроэлементами, а панкейки – это источник углеводов, которые дают вам силы и хорошее настроение.

Классические панкейки со шпинатом:

Ингредиенты:

150 г муки

2 ст. л. сахара

2 ч. л. разрыхлителя

1/2 ч. л. соли

2 яйца

250 мл молока

2 ст. л. растительного масла

100 г шпината

Приготовление:

Шпинат промойте, обсушите и измельчите. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль. В другой миске взбейте яйца с молоком и растительным маслом. Добавьте шпинат в яично-молочную смесь и взбейте до однородности. Добавьте яично-молочную смесь со шпинатом в сухую смесь и перемешайте до образования теста без комков. Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте сковороду растительным маслом. Вылейте на сковороду порции теста, формируя круглые панкейки. Обжарьте панкейки с обеих сторон золотистого цвета. Подавайте панкейки с вашими любимыми начинками: сметаной, вареньем, медом, фруктами или ягодами.

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