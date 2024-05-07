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Завтрак, который покорит ваше сердце: рецепт панкейков со шпинатом

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
Дата публикации
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Автор
Панкейки станут отличным вариантом завтрака (изображение создано с помощью ИИ) Новость обновлена 07 мая 2024, 14:39
Панкейки станут отличным вариантом завтрака (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Такой завтрак сметут за раз – сделайте домашним ароматные панкейки со шпинатом.

Панкейки со шпинатом – это не просто вкусный и оригинальный завтрак, но и полезное блюдо, которое зарядит вас энергией на весь день. Шпинат богат витаминами и микроэлементами, а панкейки – это источник углеводов, которые дают вам силы и хорошее настроение.

Классические панкейки со шпинатом:

Ингредиенты:

  • 150 г муки
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ч. л. разрыхлителя
  • 1/2 ч. л. соли
  • 2 яйца
  • 250 мл молока
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 100 г шпината

Приготовление:

  1. Шпинат промойте, обсушите и измельчите.
  2. В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.
  3. В другой миске взбейте яйца с молоком и растительным маслом.
  4. Добавьте шпинат в яично-молочную смесь и взбейте до однородности.
  5. Добавьте яично-молочную смесь со шпинатом в сухую смесь и перемешайте до образования теста без комков.
  6. Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте сковороду растительным маслом.
  7. Вылейте на сковороду порции теста, формируя круглые панкейки.
  8. Обжарьте панкейки с обеих сторон золотистого цвета.
  9. Подавайте панкейки с вашими любимыми начинками: сметаной, вареньем, медом, фруктами или ягодами.

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