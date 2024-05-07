Завтрак, который покорит ваше сердце: рецепт панкейков со шпинатом
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Такой завтрак сметут за раз – сделайте домашним ароматные панкейки со шпинатом.
Панкейки со шпинатом – это не просто вкусный и оригинальный завтрак, но и полезное блюдо, которое зарядит вас энергией на весь день. Шпинат богат витаминами и микроэлементами, а панкейки – это источник углеводов, которые дают вам силы и хорошее настроение.
Классические панкейки со шпинатом:
Ингредиенты:
- 150 г муки
- 2 ст. л. сахара
- 2 ч. л. разрыхлителя
- 1/2 ч. л. соли
- 2 яйца
- 250 мл молока
- 2 ст. л. растительного масла
- 100 г шпината
Приготовление:
- Шпинат промойте, обсушите и измельчите.
- В миске смешайте муку, сахар, разрыхлитель и соль.
- В другой миске взбейте яйца с молоком и растительным маслом.
- Добавьте шпинат в яично-молочную смесь и взбейте до однородности.
- Добавьте яично-молочную смесь со шпинатом в сухую смесь и перемешайте до образования теста без комков.
- Разогрейте сковороду на среднем огне. Смажьте сковороду растительным маслом.
- Вылейте на сковороду порции теста, формируя круглые панкейки.
- Обжарьте панкейки с обеих сторон золотистого цвета.
- Подавайте панкейки с вашими любимыми начинками: сметаной, вареньем, медом, фруктами или ягодами.
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