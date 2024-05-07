Аппетитные и полезные: такие конфеты всего из трех ингредиентов разметут через минуты

Такое лакомство легко приготовить в домашних условиях

Если хочется чего-нибудь сладкого, но при этом полезного, можно приготовить не только банановые чипсы. Прекрасным вариантом также будут конфеты, состоящие всего из трех ингредиентов.

На их приготовление вы не тратите много времени, а результат вас приятно поразит. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria_lapchenko".

Как приготовить полезные конфеты

Ингредиенты:

финики – 100 г;

арахисовая паста – 45 г;

микс орешков (миндаль, кешью) – 25 г (можно добавить один вид);

Способ приготовления:

Финики замочить в кипятке на 15 минут. Очистить их от косточек. Арахисовую пасту, орешки и финики выложить в чашу блендера. Сбить все до однородной массы. Сформировать из массы шарики. По желанию обвалять в кокосовой стружке. Поставить конфеты в холодильник на несколько часов.

А если вы любите домашние конфеты, предлагаем приготовить десерт, похожий на "Птичье молоко". Десерт выходит без вредных красителей и ароматизаторов.