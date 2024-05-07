Аппетитные и полезные: такие конфеты всего из трех ингредиентов разметут через минуты
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Такое лакомство легко приготовить в домашних условиях
Если хочется чего-нибудь сладкого, но при этом полезного, можно приготовить не только банановые чипсы. Прекрасным вариантом также будут конфеты, состоящие всего из трех ингредиентов.
На их приготовление вы не тратите много времени, а результат вас приятно поразит. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "valeria_lapchenko".
Как приготовить полезные конфеты
Ингредиенты:
- финики – 100 г;
- арахисовая паста – 45 г;
- микс орешков (миндаль, кешью) – 25 г (можно добавить один вид);
Способ приготовления:
- Финики замочить в кипятке на 15 минут.
- Очистить их от косточек.
- Арахисовую пасту, орешки и финики выложить в чашу блендера.
- Сбить все до однородной массы.
- Сформировать из массы шарики.
- По желанию обвалять в кокосовой стружке.
- Поставить конфеты в холодильник на несколько часов.
А если вы любите домашние конфеты, предлагаем приготовить десерт, похожий на "Птичье молоко". Десерт выходит без вредных красителей и ароматизаторов.