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Вкуснее даже, чем в ближайшем ресторане: готовим постный салат с нутом (фото)

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Все будут в восторге от такого салата
Все будут в восторге от такого салата. Фото chef.bitobi

Невозможно встать из-за стола, пока в тарелке будет хотя бы ложка салата

Даже Великий пост — не повод отказываться от вкусных и сытных блюд. Разнообразить свое меню можно фантастическим салатиком.

Именно такое необычное блюдо "Телеграф" нашел специально для наших читателей в журнале "Полина". Для его приготовления вам нужно будет только сварить нут, измельчить все ингредиенты и наслаждаться невероятным вкусом. Кстати, после окончания поста в салат можно добавить тертый твердый сыр.

Как приготовить постный салат с нутом

Ингредиенты на 6 порций:

  • 200 г турецкого гороха (нута);
  • 50 г маслин без косточек;
  • 1 красный болгарский перец;
  • 50 г зеленых ростков фасоли;
  • 1 помидор;
  • 2 — 3 ст. л. оливкового масла;
  • 1/2 ч. л. сушеного базилика;
  • соль, перец по вкусу;
  • 1/2 лимона.

Способ приготовления:

  1. Нут замачиваем в холодной воде на ночь. Утром сливаем воду, отправляем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Доводим до кипения и варим 1,5 — 2 часа до мягкости, посолив немного перед готовностью.
  2. Тем временем моем и мелко нарезаем перец и помидор. Зеленые ростки моем и сушим.
  3. В салатнике смешиваем готовый нут, маслины, ростки фасоли, помидоры и перец. Солим, перчим, добавляем базилик. Заправляем салат лимонным соком и оливковым маслом.
Постный салат с нутом
Фото: Телеграф

Подавать такой салатик можно с постными голубцами. Получится очень вкусно.

Теги:
#Рецепт #Салат #Великий пост #Готовим дома