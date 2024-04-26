Вкуснее даже, чем в ближайшем ресторане: готовим постный салат с нутом (фото)
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Невозможно встать из-за стола, пока в тарелке будет хотя бы ложка салата
Даже Великий пост — не повод отказываться от вкусных и сытных блюд. Разнообразить свое меню можно фантастическим салатиком.
Именно такое необычное блюдо "Телеграф" нашел специально для наших читателей в журнале "Полина". Для его приготовления вам нужно будет только сварить нут, измельчить все ингредиенты и наслаждаться невероятным вкусом. Кстати, после окончания поста в салат можно добавить тертый твердый сыр.
Как приготовить постный салат с нутом
Ингредиенты на 6 порций:
- 200 г турецкого гороха (нута);
- 50 г маслин без косточек;
- 1 красный болгарский перец;
- 50 г зеленых ростков фасоли;
- 1 помидор;
- 2 — 3 ст. л. оливкового масла;
- 1/2 ч. л. сушеного базилика;
- соль, перец по вкусу;
- 1/2 лимона.
Способ приготовления:
- Нут замачиваем в холодной воде на ночь. Утром сливаем воду, отправляем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Доводим до кипения и варим 1,5 — 2 часа до мягкости, посолив немного перед готовностью.
- Тем временем моем и мелко нарезаем перец и помидор. Зеленые ростки моем и сушим.
- В салатнике смешиваем готовый нут, маслины, ростки фасоли, помидоры и перец. Солим, перчим, добавляем базилик. Заправляем салат лимонным соком и оливковым маслом.
Подавать такой салатик можно с постными голубцами. Получится очень вкусно.