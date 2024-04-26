Вкуснее даже, чем в ближайшем ресторане: готовим постный салат с нутом (фото)

Невозможно встать из-за стола, пока в тарелке будет хотя бы ложка салата

Даже Великий пост — не повод отказываться от вкусных и сытных блюд. Разнообразить свое меню можно фантастическим салатиком.

Именно такое необычное блюдо "Телеграф" нашел специально для наших читателей в журнале "Полина". Для его приготовления вам нужно будет только сварить нут, измельчить все ингредиенты и наслаждаться невероятным вкусом. Кстати, после окончания поста в салат можно добавить тертый твердый сыр.

Как приготовить постный салат с нутом

Ингредиенты на 6 порций:

200 г турецкого гороха (нута);

50 г маслин без косточек;

1 красный болгарский перец;

50 г зеленых ростков фасоли;

1 помидор;

2 — 3 ст. л. оливкового масла;

1/2 ч. л. сушеного базилика;

соль, перец по вкусу;

1/2 лимона.

Способ приготовления:

Нут замачиваем в холодной воде на ночь. Утром сливаем воду, отправляем в кастрюлю и заливаем холодной водой. Доводим до кипения и варим 1,5 — 2 часа до мягкости, посолив немного перед готовностью. Тем временем моем и мелко нарезаем перец и помидор. Зеленые ростки моем и сушим. В салатнике смешиваем готовый нут, маслины, ростки фасоли, помидоры и перец. Солим, перчим, добавляем базилик. Заправляем салат лимонным соком и оливковым маслом.

Фото: Телеграф

Подавать такой салатик можно с постными голубцами. Получится очень вкусно.