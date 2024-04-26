Смачніше навіть, ніж у найближчому ресторані: готуємо салат з нутом (фото)

Неможливо підвестися з-за столу, поки в тарілці буде хоча б ложка салату

Навіть Великий піст — не привід відмовлятися від смачних та ситних страв. Урізноманітнити своє меню можна фантастичним салатом.

Саме таку незвичайну страву "Телеграф" знайшов спеціально для наших читачів у журналі "Поліна". Для його приготування вам потрібно буде лише зварити нут, подрібнити всі інгредієнти та насолоджуватися неймовірним смаком. До речі, після закінчення посту до салату можна додати тертий твердий сир.

Як приготувати пісний салат з нутом

Інгредієнти на 6 порцій:

200 г турецького гороху (нута);

50 г маслин без кісточок;

1 червоний болгарський перець;

50 г зелених паростків квасолі;

1 помідор;

2 — 3 ст. л. оливкової олії;

1/2 ч. л. сушеного базиліку;

сіль, перець за смаком;

1/2 лимона.

Спосіб приготування:

Нут замочуємо у холодній воді на ніч. Вранці зливаємо воду, відправляємо у каструлю та заливаємо холодною водою. Доводимо до кипіння і варимо 1,5-2 години до м’якості, посоливши трохи перед готовністю. Тим часом миємо і дрібно нарізаємо перець та помідор. Зелені паростки моєму та сушимо. У салатнику змішуємо готовий нут, маслини, паростки квасолі, помідори та перець. Солимо, перчимо, додаємо базилік. Заправляємо салат лимонним соком та оливковою олією.

Фото: Телеграф

Подавати такий салат можна з пісними голубцями. Вийде дуже смачно.