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Не только специя: необычные способы применения соли

Автор
Наталья Граковская Наталья Граковская
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Соль можно использовать не только для придания вкуса еде
Соль можно использовать не только для придания вкуса еде. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Многие и не подозревают, что соль может использоваться для решения этих проблем

В каждом доме можно найти соль. Чаще всего ее используют в качестве приправы к еде, но у нее есть и много других свойств. От прочистки канализации до удаления неприятных запахов — гранулы могут пригодиться для решения многих жизненных проблем.

Для чего можно использовать соль

Соль может стать незаменимой помощницей во время уборки. С ее помощью можно очистить старый грязный веник. Поместите веник в большой пакет с 1/2 стакана соли и встряхните. Гранулы соли сметут пыль и мусор и веник станет чистым.

Яркие продукты, такие как гранаты, свекла и помидоры, часто оставляют пятна на разделочной доске. Достаточно посыпать доску солью, смочить губку горячей водой и втереть соль, пока следы не исчезнут. Затем протереть доску полотенце. Соль удалит остатки пищи, неглубокие следы от ножа и неприятный запах.

Также соль поможет устранить проблему с неприятным запахом из обуви. Насыпьте небольшую горсть соли в два кофейных фильтра. Завяжите фильтр-пакеты и положите в обувь на ночь. Соль — абсорбент и потому впитает все запахи.

Соль отлично справляется с пятнами от мороженого. Достаточно насыпать на пятно соль, смочить его, подождать 30 минут, а затем прополоскать и постирать вещь. Загрязнение исчезнет без следа.

Прочистить забитую канализацию поможет соль. Смешайте 2 стакана соли с 2 стаканами воды и вылейте в канализацию. Подождите 1 минуту, затем залейте в раковину горячую воду. Абразивная соль и вода размягчат засор, а горячая вода смоет его.

Если вы обнаружили, что ваше серебро потускнело, а у вас нет полироля под рукой, попробуйте следующее: закройте слив раковины и накройте дно большим листом алюминиевой фольги (блестящей стороной вверх). Наполните раковину горячей водой и добавьте по 1/4 стакана соли и пищевой соды. Затем замочите потускневшее серебро в растворе на три минуты, а затем прополощите приборы. Они снова будут блестеть как новые.

Если необходимо сохранить сыр в течение долгого времени свежим, поможет лайфхак с солью. Заверните кусок сыра в пропитанную солевым раствором салфетку и уберите в темное прохладное место.

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