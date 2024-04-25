Этот аппетитный завтрак вы приготовите в считанные минуты: чудо-сэндвичи, которые не оставят никого равнодушным

Ингредиенты для этих бутербродов точно найдутся в вашем холодильнике

Мы делились рецептом вкусного и сытного салата. Теперь рассказываем, как на завтрак приготовить аппетитные бутерброды.

Сэндвичи, обжаренные в кляре – это сытный и вкусный завтрак. Его можно приготовить буквально за считанные минуты – рецепт очень простой. Список ингредиентов и способ приготовления поделились на портале SHUBA. Результат поразит вас своей хрустящей корочкой, нежной начинкой и невероятным ароматом.

Ингредиенты:

8 ломтиков белого хлеба

150 г ветчины

150 г сыра

1 яйцо

75 мл молока 2,5%

соль и перец черный молотый

Способ приготовления:

Нарежьте ветчину и сыр тонкими ломтиками. Разложите их по 4 ломтикам хлеба, накройте остальными ломтиками хлеба. В миске взбейте яйцо с молоком до однородности. Добавьте соль и перец черный молотый по вкусу. Разогрейте растительное масло на сковороде на среднем огне. Окуньте каждый бутерброд в кляр так, чтобы он был полностью покрыт. Сразу после этого каждый бутерброд выкладывайте на сковороду. Обжарьте бутерброды по бокам по 2-3 минуты до золотистой корочки.

Готовые бутерброды выложите на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Подавайте их горячими с излюбленным соусом или салатом. Это отличный сытный завтрак. Также мы рассказывали, как приготовить вкусные и хрустящие рогалики.