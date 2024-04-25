Цей апетитний сніданок ви приготуєте за лічені хвилини: диво-сендвічі, які не залишать нікого байдужим
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Інгредієнти для цих бутербродів точно знайдуться у вашому холодильнику
Ми ділились рецептом смачного та ситного салату. Тепер розповідаємо, як на сніданок приготувати апетитні бутерброди.
Сендвічі, обсмажені в клярі — це ситний і смачний сніданок. Його можна приготувати буквально за лічені хвилини — рецепт дуже простий. Переліком інгредієнтів та способом приготування поділились на порталі SHUBA. Результат вразить вас своєю хрусткою скоринкою, ніжною начинкою та неймовірним ароматом.
Інгредієнти:
- 8 скибочок білого хліба
- 150 г шинки
- 150 г сиру
- 1 яйце
- 75 мл молока 2,5%
- сіль та перець чорний мелений
Спосіб приготування:
- Наріжте шинку та сир тонкими скибками. Розкладіть їх по 4 скибкам хліба, накрийте рештою скибочками хліба.
- У мисці збийте яйце з молоком до однорідності. Додайте сіль та перець чорний мелений до смаку.
- Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні. Занурте кожен бутерброд в кляр так, щоб він був повністю покритий.
- Одразу після цього кожен бутерброд викладайте на сковороду. Обсмажте бутерброди з обох боків по 2-3 хвилини до золотистої скоринки.
Готові бутерброди викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте їх гарячими з улюбленим соусом або салатом. Це відмінний ситний сніданок. Також ми розповідали, як приготувати смачні та хрусткі рогалики.