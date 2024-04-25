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Цей апетитний сніданок ви приготуєте за лічені хвилини: диво-сендвічі, які не залишать нікого байдужим

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Готуються такі бутерброди майже миттєво
Готуються такі бутерброди майже миттєво. Фото shuba.life

Інгредієнти для цих бутербродів точно знайдуться у вашому холодильнику

Ми ділились рецептом смачного та ситного салату. Тепер розповідаємо, як на сніданок приготувати апетитні бутерброди.

Сендвічі, обсмажені в клярі — це ситний і смачний сніданок. Його можна приготувати буквально за лічені хвилини — рецепт дуже простий. Переліком інгредієнтів та способом приготування поділились на порталі SHUBA. Результат вразить вас своєю хрусткою скоринкою, ніжною начинкою та неймовірним ароматом.

Інгредієнти:

  • 8 скибочок білого хліба
  • 150 г шинки
  • 150 г сиру
  • 1 яйце
  • 75 мл молока 2,5%
  • сіль та перець чорний мелений

Спосіб приготування:

  1. Наріжте шинку та сир тонкими скибками. Розкладіть їх по 4 скибкам хліба, накрийте рештою скибочками хліба.
  2. У мисці збийте яйце з молоком до однорідності. Додайте сіль та перець чорний мелений до смаку.
  3. Розігрійте олію на сковороді на середньому вогні. Занурте кожен бутерброд в кляр так, щоб він був повністю покритий.
  4. Одразу після цього кожен бутерброд викладайте на сковороду. Обсмажте бутерброди з обох боків по 2-3 хвилини до золотистої скоринки.

Готові бутерброди викладіть на паперові рушники, щоб видалити зайвий жир. Подавайте їх гарячими з улюбленим соусом або салатом. Це відмінний ситний сніданок. Також ми розповідали, як приготувати смачні та хрусткі рогалики.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Бутерброди