Во время поста бабушка любила ужинать этим блюдом: просто, бюджетно, но невероятно вкусно

Рецепт выручит в пост и если далеко до зарплаты

Если хочется разнообразить свое меню во время Великого поста, различные рецепты картофеля — то, что нужно. Сегодня предлагаем вспомнить, как сытно ужинали наши бабушки и приготовить постный тушеный картофель.

Именно такое блюдо любила готовить бабушка во время Великого поста. Простое и бюджетное блюдо по рецепту Shuba получается невероятно вкусным. Оно обязательно завоюет сердца ваших близких.

Как приготовить постный тушеный картофель с овощами

Ингредиенты на 4 порции:

картофель — 1 кг;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

фасоль — 200 г;

шампиньоны — 8 шт.;

соль — по вкусу;

перец черный, горошек — 4 шт.;

лавровый лист — 1 шт.;

специи — по вкусу;

паста томатная — 1 ст. л.;

масло подсолнечное — 40 мл.

Способ приготовления:

Фасоль замачиваем на ночь. Утром промываем, заливаем водой и варим до готовности. Лук и морковь чистим и моем. Лук нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до прозрачности. Добавляем натертую на крупной терке морковь и помешивая, обжариваем в течение 5 минут. Моем и нарезаем пластинами грибы. Отправляем их к овощам, перемешиваем и обжариваем в течение 10 минут. Картофель моем, чистим и нарезаем кусочками. Заливаем водой так, чтобы она покрыла картофель и готовим под крышкой 20 минут. Через указанное время к картофелю добавляем фасоль, грибы, томатную пасту, соль, перец горошком и лавровый лист. Все перемешиваем и готовим под крышкой еще 20 минут.

Готовый картофель подаем с постным салатом. Вкусно — пальчики оближете.