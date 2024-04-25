Во время поста бабушка любила ужинать этим блюдом: просто, бюджетно, но невероятно вкусно
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Рецепт выручит в пост и если далеко до зарплаты
Если хочется разнообразить свое меню во время Великого поста, различные рецепты картофеля — то, что нужно. Сегодня предлагаем вспомнить, как сытно ужинали наши бабушки и приготовить постный тушеный картофель.
Именно такое блюдо любила готовить бабушка во время Великого поста. Простое и бюджетное блюдо по рецепту Shuba получается невероятно вкусным. Оно обязательно завоюет сердца ваших близких.
Как приготовить постный тушеный картофель с овощами
Ингредиенты на 4 порции:
- картофель — 1 кг;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- фасоль — 200 г;
- шампиньоны — 8 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец черный, горошек — 4 шт.;
- лавровый лист — 1 шт.;
- специи — по вкусу;
- паста томатная — 1 ст. л.;
- масло подсолнечное — 40 мл.
Способ приготовления:
- Фасоль замачиваем на ночь. Утром промываем, заливаем водой и варим до готовности.
- Лук и морковь чистим и моем. Лук нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до прозрачности. Добавляем натертую на крупной терке морковь и помешивая, обжариваем в течение 5 минут.
- Моем и нарезаем пластинами грибы. Отправляем их к овощам, перемешиваем и обжариваем в течение 10 минут.
- Картофель моем, чистим и нарезаем кусочками. Заливаем водой так, чтобы она покрыла картофель и готовим под крышкой 20 минут.
- Через указанное время к картофелю добавляем фасоль, грибы, томатную пасту, соль, перец горошком и лавровый лист. Все перемешиваем и готовим под крышкой еще 20 минут.
Готовый картофель подаем с постным салатом. Вкусно — пальчики оближете.