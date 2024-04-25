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Во время поста бабушка любила ужинать этим блюдом: просто, бюджетно, но невероятно вкусно

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Не только вкусно, но еще очень сытно и бюджетно
Не только вкусно, но еще очень сытно и бюджетно. Фото shuba.life

Рецепт выручит в пост и если далеко до зарплаты

Если хочется разнообразить свое меню во время Великого поста, различные рецепты картофеля — то, что нужно. Сегодня предлагаем вспомнить, как сытно ужинали наши бабушки и приготовить постный тушеный картофель.

Именно такое блюдо любила готовить бабушка во время Великого поста. Простое и бюджетное блюдо по рецепту Shuba получается невероятно вкусным. Оно обязательно завоюет сердца ваших близких.

Как приготовить постный тушеный картофель с овощами

Ингредиенты на 4 порции:

  • картофель — 1 кг;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • фасоль — 200 г;
  • шампиньоны — 8 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец черный, горошек — 4 шт.;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • специи — по вкусу;
  • паста томатная — 1 ст. л.;
  • масло подсолнечное — 40 мл.

Способ приготовления:

  1. Фасоль замачиваем на ночь. Утром промываем, заливаем водой и варим до готовности.
  2. Лук и морковь чистим и моем. Лук нарезаем кубиками и обжариваем на разогретой сковороде с растительным маслом до прозрачности. Добавляем натертую на крупной терке морковь и помешивая, обжариваем в течение 5 минут.
  3. Моем и нарезаем пластинами грибы. Отправляем их к овощам, перемешиваем и обжариваем в течение 10 минут.
  4. Картофель моем, чистим и нарезаем кусочками. Заливаем водой так, чтобы она покрыла картофель и готовим под крышкой 20 минут.
  5. Через указанное время к картофелю добавляем фасоль, грибы, томатную пасту, соль, перец горошком и лавровый лист. Все перемешиваем и готовим под крышкой еще 20 минут.

Готовый картофель подаем с постным салатом. Вкусно — пальчики оближете.

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#Рецепт #Картофель #Великий пост #Готовим дома