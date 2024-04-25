Під час посту бабуся любила вечеряти цією стравою: просто, бюджетно, але неймовірно смачно

Рецепт виручить у піст і якщо далеко до зарплати

Якщо хочеться урізноманітнити своє меню під час Великого посту, різні рецепти картоплі – те, що потрібно. Сьогодні пропонуємо згадати, як ситно вечеряли наші бабусі та приготувати пісну тушковану картоплю.

Саме таку страву любила готувати бабуся під час Великого посту. Проста та бюджетна страва за рецептом Shuba виходить неймовірно смачною. Воно обов’язково завоює серця ваших близьких.

Як приготувати пісну тушковану картоплю з овочами

Інгредієнти на 4 порції:

картопля — 1 кг;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

квасоля — 200 г;

печериці — 8 шт.;

сіль за смаком;

перець чорний, горошок – 4 шт.;

лавровий лист — 1 шт.;

спеції — до свого смаку;

паста томатна — 1 ст. л.;

олія соняшникова — 40 мл.

Спосіб приготування:

Квасолю замочуємо на ніч. Вранці промиваємо, заливаємо водою і варимо до готовності. Цибулю та моркву чистим та моєму. Цибулю нарізаємо кубиками та обсмажуємо на розігрітій сковороді з рослинною олією до прозорості. Додаємо натерту на великій тертці моркву та помішуючи, обсмажуємо протягом 5 хвилин. Миємо та нарізаємо пластинами гриби. Відправляємо їх до овочів, перемішуємо та обсмажуємо протягом 10 хвилин. Картоплю миємо, чистимо і нарізаємо шматочками. Заливаємо водою так, щоб вона покрила картоплю та готуємо під кришкою 20 хвилин. Через зазначений час до картоплі додаємо квасолю, гриби, томатну пасту, сіль, перець горошком та лавровий лист. Все перемішуємо та готуємо під кришкою ще 20 хвилин.

Готову картоплю подаємо з пісним салатом. Смачно – пальчики оближете.