Открытки к Пасхе 2024: красивые поздравления к празднику в картинках

Теплые слова на самый светлый весенний праздник для вас и ваших близких

Пасха, также известная как Светлое Христово Воскресение, представляет собой один из важнейших христианских праздников, отмечаемый в честь воскресения Иисуса Христа. Это событие играет главную роль в библейской истории. Следует отметить, что дата празднования Пасхи изменяется каждый год. В 2024 году православные христиане восточного обряда отмечают праздник 5 мая.

В этот священный день в церквях совершаются праздничные службы, и христиане собираются, чтобы освятить свои пасхальные корзины. В них помещают паски, писанки, колбасы, масло и свечи. Некоторые также кладут фрукты, овощи и алкоголь для освящения, однако это не лучший вариант. Исключение составляет только красное церковное вино (кагор).

"Телеграф" подготовил для читателей самые красивые поздравления с Пасхой 2024 с теплыми пожеланиями, которые непременно подарят праздничную атмосферу вашим друзьям и близким в пасхальный праздник.

Поздравления с Пасхой 2024: картинки и открытки

Ранее "Телеграф" публиковал список храмов ПЦУ, в которых можно в этом году в Киеве освятить пасхальную корзину. Это можно сделать в разных районах столицы.