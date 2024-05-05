Идеальный перекус: что приготовить из лаваша и тортильи за пять минут

Готовится быстро, а продукты используются бюджетные

Для полезного и сбалансированного перекуса лучше выбирать не пиццу или горячие бутерброды, а отдавать предпочтение более полезным блюдам. Прекрасным вариантом станут бутерброды с паштетом или банановые чипсы, как десерт.

Также можно приготовить роллы из лаваша или тортильи и менять начинку по своему вкусу. Рецептом вкусных роллов с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить ролл с тунцом

Ингредиенты:

тортилья по 62 г – 2 шт.;

тунец в собственном соке – 100 г;

сливочный сыр – 35 г;

зелень – 30 г;

кукуруза — 60 г;

авокадо — 50 г;

вареные яйца — 2 шт.;

Способ приготовления:

Вареные яйца размять вилкой. Авокадо размять вилкой. Добавить сливочный сыр, кукурузу, консервированный тунец. Все перемешать до однородной массы. Выложить начинку на тортилью. Сверху выложить 1-2 листа зелени, подогнуть края и скрутить Можно есть сразу, а можно поджарить на гриле или сковороде.

А если вы любите вкусные и быстрые закуски, советуем приготовить бутерброды с еврейской намазкой. Она подойдет как прямо на перекус, так и к праздничному столу.