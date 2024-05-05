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Идеальный перекус: что приготовить из лаваша и тортильи за пять минут

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Простой и вкусный ролл на скорую руку
Простой и вкусный ролл на скорую руку. Фото 1000.menu

Готовится быстро, а продукты используются бюджетные

Для полезного и сбалансированного перекуса лучше выбирать не пиццу или горячие бутерброды, а отдавать предпочтение более полезным блюдам. Прекрасным вариантом станут бутерброды с паштетом или банановые чипсы, как десерт.

Также можно приготовить роллы из лаваша или тортильи и менять начинку по своему вкусу. Рецептом вкусных роллов с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".

Как приготовить ролл с тунцом

Ингредиенты:

  • тортилья по 62 г – 2 шт.;
  • тунец в собственном соке – 100 г;
  • сливочный сыр – 35 г;
  • зелень – 30 г;
  • кукуруза — 60 г;
  • авокадо — 50 г;
  • вареные яйца — 2 шт.;

Способ приготовления:

  1. Вареные яйца размять вилкой.
  2. Авокадо размять вилкой.
  3. Добавить сливочный сыр, кукурузу, консервированный тунец.
  4. Все перемешать до однородной массы.
  5. Выложить начинку на тортилью.
  6. Сверху выложить 1-2 листа зелени, подогнуть края и скрутить
  7. Можно есть сразу, а можно поджарить на гриле или сковороде.

А если вы любите вкусные и быстрые закуски, советуем приготовить бутерброды с еврейской намазкой. Она подойдет как прямо на перекус, так и к праздничному столу.

Теги:
#Перекус #Лаваш #Тортилья #Готовим дома