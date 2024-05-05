Идеальный перекус: что приготовить из лаваша и тортильи за пять минут
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Готовится быстро, а продукты используются бюджетные
Для полезного и сбалансированного перекуса лучше выбирать не пиццу или горячие бутерброды, а отдавать предпочтение более полезным блюдам. Прекрасным вариантом станут бутерброды с паштетом или банановые чипсы, как десерт.
Также можно приготовить роллы из лаваша или тортильи и менять начинку по своему вкусу. Рецептом вкусных роллов с нами поделились на Instagram-странице "mil_alexx".
Как приготовить ролл с тунцом
Ингредиенты:
- тортилья по 62 г – 2 шт.;
- тунец в собственном соке – 100 г;
- сливочный сыр – 35 г;
- зелень – 30 г;
- кукуруза — 60 г;
- авокадо — 50 г;
- вареные яйца — 2 шт.;
Способ приготовления:
- Вареные яйца размять вилкой.
- Авокадо размять вилкой.
- Добавить сливочный сыр, кукурузу, консервированный тунец.
- Все перемешать до однородной массы.
- Выложить начинку на тортилью.
- Сверху выложить 1-2 листа зелени, подогнуть края и скрутить
- Можно есть сразу, а можно поджарить на гриле или сковороде.
А если вы любите вкусные и быстрые закуски, советуем приготовить бутерброды с еврейской намазкой. Она подойдет как прямо на перекус, так и к праздничному столу.