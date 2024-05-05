Не только для гладкой кожи: как еще может использовать пену для бритья в быту

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Пена для бритья, как правило, используется по назначению. Однако она также может оказаться полезной в быту, например — для чистки унитаза.

Кроме того, это средство эффективно устраняет пятна из ковра или очищает предметы из нержавеющей стали. Об этом сообщает "Ukr.Media".

Нетрадиционные способы применения пены для бритья

Удаление пятен с ковра

Пену необходимо распылить на загрязненный участок ковра, протереть влажной губкой и оставить до высыхания. Если влага остается, ее необходимо удалить и пропылесосить этот участок. Ковер снова станет чистеньким.

Чистка предметов из нержавеющей стали

Ручки, держатели для полотенец и краны из нержавеющей стали можно легко очистить, нанеся на них тонкий слой пены для бритья и вытерев насухо. Затем останется просто протереть поверхность чистой салфеткой из микрофибры – предметы снова станут чистыми и блестящими.

Запотевания зеркала в ванной

Чтобы зеркало в ванной не запотевало, необходимо нанести слой пены на него, вытереть и отполировать. Этот способ также подходит для стеклянных дверей душевых кабин и лобового стекла автомобилей.

Чистка ювелирных изделий

Крем для бритья отлично подходит для чистки деликатных изделий. Просто нанесите пену на кольца и цепочки, втирая пальцами, а затем протрите мягкой тканью.

Чистка ванны

Если использовать пену для бритья, как обычное моющее средство для чистки ванной, она снова станет беленькой и блестящей, а также поможет устранить неприятные запахи.

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