Дело не в "эстетике": почему в СССР некоторые стеклили балконы автобусными окнами

Таким образом стеклили не только балконы

Часто в городах по всей территории бывшего СССР можно заметить довольно странную картину — балконы остекленные окнами от автобусов. Такие балконы всегда выделяются — этот вариант остекления смотрится инородным.

О том, почему так происходило, рассказал блогер "Дневник архитектора". Отметим, что пик появления таких балконов пришелся на последние годы СССР и начало 90-ых. Отмечается, что таким образом стеклили не только балконы, а даже строили теплицы. Как оказалось, автомобильные стекла использовали с утилитарной целью и никакой эстетики или скрытого смысла не было. А дело было в банальном экономическом упадке.

В 90-е годы многие предприятия были в упадке и работники использовали все, что могло пригодиться. Если человек работал на заводе по изготовлению кирпичей, то ему могли зарплату выдать продукцией. Собственники таких балконов, как правило, имели отношение к транспорту в те годы (работники железной дороги, автобусные парки, автомобильные производства и т.п.).

"Конечно им не выдавали зарплату вагонами, но использовать окна от списанного троллейбуса разрешали", — говорится в материале.

Напомним, ранее мы писали о том, как наказывали за нарушение ПДД в СССР и дорого ли это было.