"Штани" или "брюки": одного из этих слов нет в украинском языке, как правильно сказать

Следует запомнить одно простое правило

В украинском языке многие используют и слово "брюки" и слово "штани". Однако одного из них нет в нашем языке и его использование является грубой ошибкой.

Известный украинский учитель, языков и автор учебников Александр Авраменко объяснил, что правильно говорить "штани", а слово "брюки" в украинском нет.

Языковед подчеркнул, что еще несколько лет назад можно было увидеть различные объявления о продаже одежды, к примеру, "Самі дешеві брюки". И в этом предложении есть сразу две ошибки. Главная заключает в том, что вместо слова "брюки" следует использовать слово "штани".

"Наши словари не знают слова "брюки". Русскому слову "брюки" соответствуют украинское "штаны". Но прилагательное "брючный" в нашем языке все же есть. Например, брючный костюм", — пояснил Авраменко.

Еще одна ошибка в том предложении "самі". В украинском языке, чтобы выразить высокую степень признака чего-либо, мы не говорим это слово, поскольку это банальный суржик. На его месте следует употреблять приставку "най".

"Наприклад, не самий дешевий, а найдешевший. Або ж не самий смачний, а найсмачніший", — подытожил Авраменко.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как правильно на украинском назвать хлеб с колбасой и сыром. Правильный ответ — не бутерброд.