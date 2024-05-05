В таком кляре отбивные станут еще сочнее: что к нему добавить
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Прекрасный вариант быстрого ужина
Отбивные являются привычным блюдом на столах многих украинцев. Их готовят, если времени мало, но хочется поесть чего-нибудь вкусненького.
Чтобы отбивные были вкуснее, их готовят в луковом кляре. Также можно поэкспериментировать и добавить к нему сыр — тогда мясо станет еще вкуснее и сочнее, информируют на Instagram-странице "alinka_cookinggg".
Как приготовить отбивные в кляре с сыром
Ингредиенты:
- куриное филе — 500 г;
- лук – 1 шт.;
- твердый сыр – 150г;
- яйца — 2 шт.;
- мука — 2 ст. л.;
- соль, черный перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Лук натереть на большой терке.
- Сыр натереть на большой терке.
- Добавить яйца, посолить, поперчить.
- Добавить муку, перемешать.
- Куриное филе порезать слайсами, отбить, посолить, поперчить.
- В тарелку насыпать муку.
- Обвалять мясо сначала в муке, затем в кляре, обжарить с обеих сторон на разогретой с маслом сковороде.
А если вы любите блюда из курицы, рекомендуем также приготовить куриный паштет. Готовить такие паштеты в духовке – французская традиция.