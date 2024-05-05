В таком кляре отбивные станут еще сочнее: что к нему добавить

Прекрасный вариант быстрого ужина

Отбивные являются привычным блюдом на столах многих украинцев. Их готовят, если времени мало, но хочется поесть чего-нибудь вкусненького.

Чтобы отбивные были вкуснее, их готовят в луковом кляре. Также можно поэкспериментировать и добавить к нему сыр — тогда мясо станет еще вкуснее и сочнее, информируют на Instagram-странице "alinka_cookinggg".

Как приготовить отбивные в кляре с сыром

Ингредиенты:

куриное филе — 500 г;

лук – 1 шт.;

твердый сыр – 150г;

яйца — 2 шт.;

мука — 2 ст. л.;

соль, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Лук натереть на большой терке. Сыр натереть на большой терке. Добавить яйца, посолить, поперчить. Добавить муку, перемешать. Куриное филе порезать слайсами, отбить, посолить, поперчить. В тарелку насыпать муку. Обвалять мясо сначала в муке, затем в кляре, обжарить с обеих сторон на разогретой с маслом сковороде.

А если вы любите блюда из курицы, рекомендуем также приготовить куриный паштет. Готовить такие паштеты в духовке – французская традиция.