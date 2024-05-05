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В таком кляре отбивные станут еще сочнее: что к нему добавить

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Отбивные получаются вкусными благодаря кляру
Отбивные получаются вкусными благодаря кляру. Фото 1000.menu

Прекрасный вариант быстрого ужина

Отбивные являются привычным блюдом на столах многих украинцев. Их готовят, если времени мало, но хочется поесть чего-нибудь вкусненького.

Чтобы отбивные были вкуснее, их готовят в луковом кляре. Также можно поэкспериментировать и добавить к нему сыр — тогда мясо станет еще вкуснее и сочнее, информируют на Instagram-странице "alinka_cookinggg".

Как приготовить отбивные в кляре с сыром

Ингредиенты:

  • куриное филе — 500 г;
  • лук – 1 шт.;
  • твердый сыр – 150г;
  • яйца — 2 шт.;
  • мука — 2 ст. л.;
  • соль, черный перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Лук натереть на большой терке.
  2. Сыр натереть на большой терке.
  3. Добавить яйца, посолить, поперчить.
  4. Добавить муку, перемешать.
  5. Куриное филе порезать слайсами, отбить, посолить, поперчить.
  6. В тарелку насыпать муку.
  7. Обвалять мясо сначала в муке, затем в кляре, обжарить с обеих сторон на разогретой с маслом сковороде.

А если вы любите блюда из курицы, рекомендуем также приготовить куриный паштет. Готовить такие паштеты в духовке – французская традиция.

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#Готовим дома #Отбивные #кляр