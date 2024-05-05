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Спасет от жары: как готовить классический украинский холодник со свеклой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Суп получается сытным и очень освежающим
Суп получается сытным и очень освежающим. Фото Порадниця

Рецепт простого холодного борща

Мы делились рецептом вкусного красного борща. Есть интересная вариация этого блюда, которое готовят в жару. Речь идет о холоднике — аппетитном супе, который готовится из овощей и подается холодным.

Рецептом поделились на портале "Есть". Это отличное блюдо для жарких дней. А еще ее совсем несложно приготовить, да и продукты нужны только простые и доступные.

Ингредиенты:

  • 2-3 свеклы
  • 1 пучок редиса
  • 1 огурец
  • 300 г вареной или запеченной курицы
  • зелень — петрушка, укроп, листья свеклы, кинза (по желанию)
  • 1 лайм или лимон
  • 1 л кефира
  • 500 мл кваса
  • 2-3 вареных картофеля (по желанию)
  • 2 вареных яйца
  • соль, перец, специи

Способ приготовления:

  1. Запечь свеклу в духовке с чесноком и специями до готовности. Вы можете также использовать готовую отварную свеклу.
  2. Нарежьте редиску, огурец, курицу, свеклу и яйца кубиками. Соедините ингредиенты: в большой миске смешайте все нарезанные овощи, курицу и зелень.
  3. Добавьте кефир, квас, соль, перец и специи по вкусу. Перемешайте.
  4. Выжмите сок из лайма или лимона к окрошке. Это придаст ему свежесть и пикантность. Если вы хотите, чтобы окрошка была более сытной, добавьте к нему вареный картофель, нарезанный кубиками.
  5. Поставьте холодник в холодильник на 30 минут, чтобы он настоялся. Подавайте его холодным, украсив свежей зеленью.

Для более насыщенного вкуса в холодник можно добавить немного тертого чеснока или хрена. Также мы делились рецептом вкусного гуцульского салата "Шухи".

Теги:
#Рецепт #Свекла #Борщ #Суп