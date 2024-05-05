Спасет от жары: как готовить классический украинский холодник со свеклой
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Рецепт простого холодного борща
Мы делились рецептом вкусного красного борща. Есть интересная вариация этого блюда, которое готовят в жару. Речь идет о холоднике — аппетитном супе, который готовится из овощей и подается холодным.
Рецептом поделились на портале "Есть". Это отличное блюдо для жарких дней. А еще ее совсем несложно приготовить, да и продукты нужны только простые и доступные.
Ингредиенты:
- 2-3 свеклы
- 1 пучок редиса
- 1 огурец
- 300 г вареной или запеченной курицы
- зелень — петрушка, укроп, листья свеклы, кинза (по желанию)
- 1 лайм или лимон
- 1 л кефира
- 500 мл кваса
- 2-3 вареных картофеля (по желанию)
- 2 вареных яйца
- соль, перец, специи
Способ приготовления:
- Запечь свеклу в духовке с чесноком и специями до готовности. Вы можете также использовать готовую отварную свеклу.
- Нарежьте редиску, огурец, курицу, свеклу и яйца кубиками. Соедините ингредиенты: в большой миске смешайте все нарезанные овощи, курицу и зелень.
- Добавьте кефир, квас, соль, перец и специи по вкусу. Перемешайте.
- Выжмите сок из лайма или лимона к окрошке. Это придаст ему свежесть и пикантность. Если вы хотите, чтобы окрошка была более сытной, добавьте к нему вареный картофель, нарезанный кубиками.
- Поставьте холодник в холодильник на 30 минут, чтобы он настоялся. Подавайте его холодным, украсив свежей зеленью.
Для более насыщенного вкуса в холодник можно добавить немного тертого чеснока или хрена. Также мы делились рецептом вкусного гуцульского салата "Шухи".