Со светлой Пасхой 2024: милые поздравления с праздником в прозе и открытках

Теплые поздравления и искренние пожелания Пасхе для близких

Христиане восточного обряда в воскресенье, 5 мая, отмечают великий церковный праздник – Пасху. В этот день так важно сделать приятно родным, близким и друзьям, прислав милую картинку или написав теплые слова от всей души.

В Пасху отмечают Воскресение Иисуса Христа. Для украинцев это, вероятно, любимый праздник, ведь за большим столом собирается вся семья. Даже несмотря на войну, хозяйки пекут паски, колбасу и посещают церковь.

"Телеграф" подготовил для вас милые открытки и душевные слова в прозе, чтобы вы могли поздравить друзей, родных, коллег, знакомых, кумовьев со светлым праздником Пасхи. Напомните близким о своей заботе, отправив теплое сообщение в соцсетях или мессенджерах.

Фото: Телеграф

Поздравляю с этим светлым праздником. И в этот воскресный день хочется пожелать блага и добра. Пусть на душе будет тепло и спокойствие, над головой будет мирное небо, а рядом любимые и веселые родные и друзья. Пусть этот праздник подарит понимание, гармонию и радость. Желаю, чтобы все жалости и обиды ушли, а остались только любовь и счастье.

Фото: Телеграф

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Великая Пасха – праздник всех христиан. В такой праздничный день хочется пожелать добра, здоровья, мира, процветания всем. Пусть каждый день ваш дом наполняется уютом, теплом, счастьем, благополучием. Простите друг друга внимание и заботу, любовь и верность. С Праздником Пасхи!

Фото: Телеграф

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Дорогой друг! Поздравляю тебя со светлым праздником Пасхи. Пусть Господь хранит тебя и твоих близких, предохраняет от жизненных трудностей и печалей. Желаю тебе отметить христианский праздник достойно, в кругу своей семьи, почувствовать ароматные освященные блюда, очиститься и стать немного лучше. Будь счастлив, мой друг.

Фото: Телеграф

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Поздравляю тебя со Светлым Праздником Воскресения Христова, с Пасхой! Пусть часть той радости, которую сегодня переживает весь христианский мир, останется с тобой на весь год и поддерживает тебя в трудный час! Христос Воскрес!

Ранее Телеграф делился милыми поздравлениями с Пасхой в стихах и открытках. Не оставляйте родных без внимания и заботы в столь светлый день.