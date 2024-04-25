По ложечке "Зевса" - и все сыты: через минуту на тарелке не окажется ни кусочка
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Отлично к семейному обеду или ужину
Хочется во время Великого поста полакомиться чем-то необычным и вкусненьким? В этих ситуациях всегда спасают различные салаты — вариантов их приготовления невероятное множество.
Вместе с "Бабусиними рецептами" хотим поделиться еще одним вариантом этого блюда — постным салатом "Зевс". Буквально из четырех основных ингредиентов у вас получится просто фантастика! Да и готовится такое блюдо за считанные минуты, ведь варить ничего не придется. Самое сложное — открыть банку с консервированным горошком.
Как приготовить постный салат "Зевс"
Ингредиенты:
- помидор – 1 шт.;
- красный лук – 1 шт.;
- маринованные огурцы – 2 шт.;
- консервированный зеленый горошек – 3 ст. л.;
- соль – щепотка;
- майонез – 1 ст. л.;
- петрушка – 1 пучок.
Способ приготовления:
- Помидор моем, нарезаем небольшими дольками и отправляем в салатник.
- Лук чистим, нарезаем полукольцами. Кольцами нарезаем маринованные огурцы. Подготовленные ингредиенты добавляем к помидору.
- С консервированного зеленого горошка сливаем лишнюю жидкость, добавляем в салатник вместе с измельченной петрушкой.
- Все солим по вкусу, заправляем майонезом и тщательно все перемешиваем.
Подаем салат с картофельным пюре и необычной грибной подливкой. Получится невероятно вкусно.