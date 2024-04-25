По ложечке "Зевса" - и все сыты: через минуту на тарелке не окажется ни кусочка

Отлично к семейному обеду или ужину

Хочется во время Великого поста полакомиться чем-то необычным и вкусненьким? В этих ситуациях всегда спасают различные салаты — вариантов их приготовления невероятное множество.

Вместе с "Бабусиними рецептами" хотим поделиться еще одним вариантом этого блюда — постным салатом "Зевс". Буквально из четырех основных ингредиентов у вас получится просто фантастика! Да и готовится такое блюдо за считанные минуты, ведь варить ничего не придется. Самое сложное — открыть банку с консервированным горошком.

Как приготовить постный салат "Зевс"

Ингредиенты:

помидор – 1 шт.;

красный лук – 1 шт.;

маринованные огурцы – 2 шт.;

консервированный зеленый горошек – 3 ст. л.;

соль – щепотка;

майонез – 1 ст. л.;

петрушка – 1 пучок.

Способ приготовления:

Помидор моем, нарезаем небольшими дольками и отправляем в салатник. Лук чистим, нарезаем полукольцами. Кольцами нарезаем маринованные огурцы. Подготовленные ингредиенты добавляем к помидору. С консервированного зеленого горошка сливаем лишнюю жидкость, добавляем в салатник вместе с измельченной петрушкой. Все солим по вкусу, заправляем майонезом и тщательно все перемешиваем.

Подаем салат с картофельным пюре и необычной грибной подливкой. Получится невероятно вкусно.