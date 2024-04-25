Укр

По ложечке "Зевса" - и все сыты: через минуту на тарелке не окажется ни кусочка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Будете готовить на каждый праздник
Будете готовить на каждый праздник. Фото babusyni-retsepty

Отлично к семейному обеду или ужину

Хочется во время Великого поста полакомиться чем-то необычным и вкусненьким? В этих ситуациях всегда спасают различные салаты — вариантов их приготовления невероятное множество.

Вместе с "Бабусиними рецептами" хотим поделиться еще одним вариантом этого блюда — постным салатом "Зевс". Буквально из четырех основных ингредиентов у вас получится просто фантастика! Да и готовится такое блюдо за считанные минуты, ведь варить ничего не придется. Самое сложное — открыть банку с консервированным горошком.

Как приготовить постный салат "Зевс"

Ингредиенты:

  • помидор – 1 шт.;
  • красный лук – 1 шт.;
  • маринованные огурцы – 2 шт.;
  • консервированный зеленый горошек – 3 ст. л.;
  • соль – щепотка;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • петрушка – 1 пучок.

Способ приготовления:

  1. Помидор моем, нарезаем небольшими дольками и отправляем в салатник.
  2. Лук чистим, нарезаем полукольцами. Кольцами нарезаем маринованные огурцы. Подготовленные ингредиенты добавляем к помидору.
  3. С консервированного зеленого горошка сливаем лишнюю жидкость, добавляем в салатник вместе с измельченной петрушкой.
  4. Все солим по вкусу, заправляем майонезом и тщательно все перемешиваем.

Подаем салат с картофельным пюре и необычной грибной подливкой. Получится невероятно вкусно.

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#Рецепт #Салат #Готовим дома