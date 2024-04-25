По ложечці "Зевсу" — і всі ситі: за хвилину на тарілці не виявиться ні шматочка

Відмінно до сімейного обіду чи вечері

Хочеться під час Великого посту поласувати чимось незвичайним і смачненьким? У цих ситуаціях завжди рятують різні салати — варіантів їхнього приготування неймовірна безліч.

Разом з "Бабусиними рецептами" хочемо поділитися ще одним варіантом цієї страви — пісним салатом "Зевс". Буквально із чотирьох основних інгредієнтів у вас вийде просто фантастика! Та й готується така страва за лічені хвилини, адже навіть варити нічого не доведеться. Найскладніше – відкрити банку з консервованим горошком.

Як приготувати пісний салат "Зевс"

Інгредієнти:

помідор – 1 шт.;

червона цибуля – 1 шт.;

мариновані огірки – 2 шт.;

консервований зелений горошок – 3 ст. л.;

сіль — щіпка;

майонез – 1 ст. л.;

петрушка – 1 пучок.

Спосіб приготування:

Помідор миємо, нарізаємо невеликими часточками та відправляємо салатник. Цибулю чистимо, нарізаємо півкільцями. Кільцями нарізаємо мариновані огірки. Підготовлені інгредієнти додаємо до помідора. З консервованого зеленого горошку зливаємо зайву рідину, додаємо в салатник разом із подрібненою петрушкою. Все солимо на смак, заправляємо майонезом і ретельно все перемішуємо.

Подаємо салат з картопляним пюре і незвичайною грибною підливою. Вийде неймовірно смачно.