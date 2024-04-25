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По ложечці "Зевсу" — і всі ситі: за хвилину на тарілці не виявиться ні шматочка

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Готуєте на кожне свято
Готуєте на кожне свято. Фото babusyni-retsepty

Відмінно до сімейного обіду чи вечері

Хочеться під час Великого посту поласувати чимось незвичайним і смачненьким? У цих ситуаціях завжди рятують різні салати — варіантів їхнього приготування неймовірна безліч.

Разом з "Бабусиними рецептами" хочемо поділитися ще одним варіантом цієї страви — пісним салатом "Зевс". Буквально із чотирьох основних інгредієнтів у вас вийде просто фантастика! Та й готується така страва за лічені хвилини, адже навіть варити нічого не доведеться. Найскладніше – відкрити банку з консервованим горошком.

Як приготувати пісний салат "Зевс"

Інгредієнти:

  • помідор – 1 шт.;
  • червона цибуля – 1 шт.;
  • мариновані огірки – 2 шт.;
  • консервований зелений горошок – 3 ст. л.;
  • сіль — щіпка;
  • майонез – 1 ст. л.;
  • петрушка – 1 пучок.

Спосіб приготування:

  1. Помідор миємо, нарізаємо невеликими часточками та відправляємо салатник.
  2. Цибулю чистимо, нарізаємо півкільцями. Кільцями нарізаємо мариновані огірки. Підготовлені інгредієнти додаємо до помідора.
  3. З консервованого зеленого горошку зливаємо зайву рідину, додаємо в салатник разом із подрібненою петрушкою.
  4. Все солимо на смак, заправляємо майонезом і ретельно все перемішуємо.

Подаємо салат з картопляним пюре і незвичайною грибною підливою. Вийде неймовірно смачно.

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#Рецепт #Салат #Готуємо вдома