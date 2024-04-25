По ложечці "Зевсу" — і всі ситі: за хвилину на тарілці не виявиться ні шматочка
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Відмінно до сімейного обіду чи вечері
Хочеться під час Великого посту поласувати чимось незвичайним і смачненьким? У цих ситуаціях завжди рятують різні салати — варіантів їхнього приготування неймовірна безліч.
Разом з "Бабусиними рецептами" хочемо поділитися ще одним варіантом цієї страви — пісним салатом "Зевс". Буквально із чотирьох основних інгредієнтів у вас вийде просто фантастика! Та й готується така страва за лічені хвилини, адже навіть варити нічого не доведеться. Найскладніше – відкрити банку з консервованим горошком.
Як приготувати пісний салат "Зевс"
Інгредієнти:
- помідор – 1 шт.;
- червона цибуля – 1 шт.;
- мариновані огірки – 2 шт.;
- консервований зелений горошок – 3 ст. л.;
- сіль — щіпка;
- майонез – 1 ст. л.;
- петрушка – 1 пучок.
Спосіб приготування:
- Помідор миємо, нарізаємо невеликими часточками та відправляємо салатник.
- Цибулю чистимо, нарізаємо півкільцями. Кільцями нарізаємо мариновані огірки. Підготовлені інгредієнти додаємо до помідора.
- З консервованого зеленого горошку зливаємо зайву рідину, додаємо в салатник разом із подрібненою петрушкою.
- Все солимо на смак, заправляємо майонезом і ретельно все перемішуємо.
Подаємо салат з картопляним пюре і незвичайною грибною підливою. Вийде неймовірно смачно.