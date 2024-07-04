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Смак літа у зимові холоди: рецепт салату з кабачків, помідорів та перцю на зиму

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Цей салат стане чудовою закускою чи доповненням до сновних страв (зображення створено за допомогою ШІ)
Цей салат стане чудовою закускою чи доповненням до сновних страв (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цього салату не займе у вас багато часу.

Літо ще у розпалі, а думки вже про холодну пору року, коли так хочеться зігрітися смаком літніх овочів. Салат з помідорів, кабачків та перців – це чудовий спосіб зберегти літнє тепло та насолодитися смаком улюблених овочів взимку. Також, ми пропонували рецепт свіжого салату з томатів та солодкого перцю.

Ця страва не лише смачна, але й корисна, адже вона багата на вітаміни та мінерали, необхідні для нашого здоров'я.

Інгредієнти:

  • 2 кг помідорів
  • 1 кг кабачків
  • 1 кг болгарського перцю
  • 500 г цибулі
  • 200 г моркви
  • 100 мл олії
  • 100 г цукру
  • 50 г солі
  • 100 мл 9% оцту
  • 1 пучок петрушки
  • 1 пучок кропу

Приготування:

  1. Помідори, кабачки та перець вимити, обсушити.
  2. Помідори нарізати кубиками, кабачки – кубиками або кружечками, перець – соломкою.
  3. Цибулю та моркву очистити, нарізати дрібними кубиками.
  4. У каструлі з товстим дном розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого кольору.
  5. Додати до цибулі моркву, обсмажити ще 5 хвилин.
  6. Викласти в каструлю помідори, кабачки, перець, цукор, сіль, перемішати.
  7. Тушкувати овочі на повільному вогні протягом 1 години, періодично помішуючи.
  8. За 10 хвилин до готовності додати оцет, подрібнену петрушку та кріп.
  9. Готовий салат розкласти по стерилізованих банках, закатати кришками.
  10. Перевернути банки догори дном, укутати теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.

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#Рецепт #їжа-Телеграф