Смак літа у зимові холоди: рецепт салату з кабачків, помідорів та перцю на зиму
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Приготування цього салату не займе у вас багато часу.
Літо ще у розпалі, а думки вже про холодну пору року, коли так хочеться зігрітися смаком літніх овочів. Салат з помідорів, кабачків та перців – це чудовий спосіб зберегти літнє тепло та насолодитися смаком улюблених овочів взимку. Також, ми пропонували рецепт свіжого салату з томатів та солодкого перцю.
Ця страва не лише смачна, але й корисна, адже вона багата на вітаміни та мінерали, необхідні для нашого здоров'я.
Інгредієнти:
- 2 кг помідорів
- 1 кг кабачків
- 1 кг болгарського перцю
- 500 г цибулі
- 200 г моркви
- 100 мл олії
- 100 г цукру
- 50 г солі
- 100 мл 9% оцту
- 1 пучок петрушки
- 1 пучок кропу
Приготування:
- Помідори, кабачки та перець вимити, обсушити.
- Помідори нарізати кубиками, кабачки – кубиками або кружечками, перець – соломкою.
- Цибулю та моркву очистити, нарізати дрібними кубиками.
- У каструлі з товстим дном розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого кольору.
- Додати до цибулі моркву, обсмажити ще 5 хвилин.
- Викласти в каструлю помідори, кабачки, перець, цукор, сіль, перемішати.
- Тушкувати овочі на повільному вогні протягом 1 години, періодично помішуючи.
- За 10 хвилин до готовності додати оцет, подрібнену петрушку та кріп.
- Готовий салат розкласти по стерилізованих банках, закатати кришками.
- Перевернути банки догори дном, укутати теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.
Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.