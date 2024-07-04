Смак літа у зимові холоди: рецепт салату з кабачків, помідорів та перцю на зиму

Приготування цього салату не займе у вас багато часу.

Літо ще у розпалі, а думки вже про холодну пору року, коли так хочеться зігрітися смаком літніх овочів. Салат з помідорів, кабачків та перців – це чудовий спосіб зберегти літнє тепло та насолодитися смаком улюблених овочів взимку. Також, ми пропонували рецепт свіжого салату з томатів та солодкого перцю.

Ця страва не лише смачна, але й корисна, адже вона багата на вітаміни та мінерали, необхідні для нашого здоров'я.

Інгредієнти:

2 кг помідорів

1 кг кабачків

1 кг болгарського перцю

500 г цибулі

200 г моркви

100 мл олії

100 г цукру

50 г солі

100 мл 9% оцту

1 пучок петрушки

1 пучок кропу

Приготування:

Помідори, кабачки та перець вимити, обсушити. Помідори нарізати кубиками, кабачки – кубиками або кружечками, перець – соломкою. Цибулю та моркву очистити, нарізати дрібними кубиками. У каструлі з товстим дном розігріти олію, обсмажити цибулю до золотистого кольору. Додати до цибулі моркву, обсмажити ще 5 хвилин. Викласти в каструлю помідори, кабачки, перець, цукор, сіль, перемішати. Тушкувати овочі на повільному вогні протягом 1 години, періодично помішуючи. За 10 хвилин до готовності додати оцет, подрібнену петрушку та кріп. Готовий салат розкласти по стерилізованих банках, закатати кришками. Перевернути банки догори дном, укутати теплою ковдрою і залишити до повного охолодження.

Найкраще такий салат смакує із соковитими котлетками. Також, пропонуємо рецепт вітамінного салату.