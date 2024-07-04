Із цим варто боротись: ознаки пристріту (зглазу)в будинку

Навіть якщо ви не вірите у пристріт, радимо звернути увагу на ці ознаки.

Віра в пристріт та інші містичні явища існує з давніх часів. Багато людей вірять, що негативна енергія сторонньої людини може вплинути на їхнє життя, здоров'я та добробут. Також, ми писали про 10 фраз, що видають у вас інтелектуала.

Але чи дійсно існують ознаки, які свідчать про те, що ваш будинок може бути під впливом пристріту? Про це пише Уніан.

Спробуємо розібратися в цьому питанні.

Ознаки пристріту (зглазу) в будинку:

Неспокій та дратівливість: Без видимих причин ви та ваші домочадці раптово стали нервовими, дратівливими, відчуваєте тривогу та не можете розслабитися.

Без видимих причин ви та ваші домочадці раптово стали нервовими, дратівливими, відчуваєте тривогу та не можете розслабитися. Постійні сварки та негативна атмосфера: У вашому домі раптово почастішали сварки, конфлікти, з'явилася напруга та негативна атмосфера.

У вашому домі раптово почастішали сварки, конфлікти, з'явилася напруга та негативна атмосфера. Незрозумілі проблеми зі здоров'ям: У вас або ваших близьких без видимих причин погіршилося самопочуття, з'явилися хронічні втомленість, головний біль, безсоння, апатія.

У вас або ваших близьких без видимих причин погіршилося самопочуття, з'явилися хронічні втомленість, головний біль, безсоння, апатія. Непояснені втрати: З вашого будинку почали зникати речі, а потім ви знаходите їх у несподіваних місцях.

З вашого будинку почали зникати речі, а потім ви знаходите їх у несподіваних місцях. Незвична поведінка домашніх тварин: Домашні тварини стають неспокійними, лякаються без видимих причин, не хочуть їсти, ховаються в кутках.

Домашні тварини стають неспокійними, лякаються без видимих причин, не хочуть їсти, ховаються в кутках. Тріщини та пошкодження предметів: У вашому домі без видимих причин б'ється посуд, тріскаються меблі, псуються побутові прилади.

У вашому домі без видимих причин б'ється посуд, тріскаються меблі, псуються побутові прилади. Неприємні запахи: У вашому домі з'явилися незрозумілі неприємні запахи, які неможливо усунути.

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