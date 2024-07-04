Із цим варто боротись: ознаки пристріту (зглазу)в будинку
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Навіть якщо ви не вірите у пристріт, радимо звернути увагу на ці ознаки.
Віра в пристріт та інші містичні явища існує з давніх часів. Багато людей вірять, що негативна енергія сторонньої людини може вплинути на їхнє життя, здоров'я та добробут. Також, ми писали про 10 фраз, що видають у вас інтелектуала.
Але чи дійсно існують ознаки, які свідчать про те, що ваш будинок може бути під впливом пристріту? Про це пише Уніан.
Спробуємо розібратися в цьому питанні.
Ознаки пристріту (зглазу) в будинку:
- Неспокій та дратівливість: Без видимих причин ви та ваші домочадці раптово стали нервовими, дратівливими, відчуваєте тривогу та не можете розслабитися.
- Постійні сварки та негативна атмосфера: У вашому домі раптово почастішали сварки, конфлікти, з'явилася напруга та негативна атмосфера.
- Незрозумілі проблеми зі здоров'ям: У вас або ваших близьких без видимих причин погіршилося самопочуття, з'явилися хронічні втомленість, головний біль, безсоння, апатія.
- Непояснені втрати: З вашого будинку почали зникати речі, а потім ви знаходите їх у несподіваних місцях.
- Незвична поведінка домашніх тварин: Домашні тварини стають неспокійними, лякаються без видимих причин, не хочуть їсти, ховаються в кутках.
- Тріщини та пошкодження предметів: У вашому домі без видимих причин б'ється посуд, тріскаються меблі, псуються побутові прилади.
- Неприємні запахи: У вашому домі з'явилися незрозумілі неприємні запахи, які неможливо усунути.
Раніше ми писали про 10 фраз, після яких краще припинити спілкування. Окрім цього, вас може зацікавити стаття 7 ситуацій, які змусять вас подивитися на людину іншими очима.