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Ваші домашні подякують: рецепт маринованих огірків з часником та кропом

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Огірки виходять дуже ароматними та смачними (зображення створено за допомогою ШІ)
Огірки виходять дуже ароматними та смачними (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ці огірки стануть делікатесом взимку.

Мариновані огірки – це улюблені ласощі багатьох українців. Вони чудово доповнюють будь-який святковий стіл, а також стануть чудовою закускою до обіду чи вечері. Також, пропонуємо найшвидший рецепт малосольних огірків.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування хрустких та ароматних маринованих огірків з часником та кропом, які стануть справжньою окрасою вашого столу.

Інгредієнти:

  • 1 кг огірків
  • 1 літр води
  • 2 ст. л. солі
  • 2 ст. л. цукру
  • 5 горошин чорного перцю
  • 3 горошини духмяного перцю
  • 2 лаврових листки
  • 1 пучок кропу
  • 3 зубчики часнику

Приготування:

  1. Огірки ретельно вимити та обсушити. За бажанням можна замочити їх у холодній воді на 2-3 години.
  2. У чисту банку викласти лавровий лист, горошини чорного та духмяного перцю.
  3. Кріп добре вимити та розкласти по банках.
  4. Щільно укласти огірки в банки.
  5. У каструлі закип'ятити воду з сіллю та цукром.
  6. Залити огірки гарячим маринадом доверху.
  7. Накрити банки кришками, але не закручувати їх.
  8. Залишити огірки маринуватися в прохолодному місці протягом 2-3 днів.
  9. Після закінчення цього часу огірки готові до вживання.

Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.

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#Рецепт #Огірки #їжа-Телеграф