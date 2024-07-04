Ваші домашні подякують: рецепт маринованих огірків з часником та кропом

Ці огірки стануть делікатесом взимку.

Мариновані огірки – це улюблені ласощі багатьох українців. Вони чудово доповнюють будь-який святковий стіл, а також стануть чудовою закускою до обіду чи вечері. Також, пропонуємо найшвидший рецепт малосольних огірків.

Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування хрустких та ароматних маринованих огірків з часником та кропом, які стануть справжньою окрасою вашого столу.

Інгредієнти:

1 кг огірків

1 літр води

2 ст. л. солі

2 ст. л. цукру

5 горошин чорного перцю

3 горошини духмяного перцю

2 лаврових листки

1 пучок кропу

3 зубчики часнику

Приготування:

Огірки ретельно вимити та обсушити. За бажанням можна замочити їх у холодній воді на 2-3 години. У чисту банку викласти лавровий лист, горошини чорного та духмяного перцю. Кріп добре вимити та розкласти по банках. Щільно укласти огірки в банки. У каструлі закип'ятити воду з сіллю та цукром. Залити огірки гарячим маринадом доверху. Накрити банки кришками, але не закручувати їх. Залишити огірки маринуватися в прохолодному місці протягом 2-3 днів. Після закінчення цього часу огірки готові до вживання.

Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.