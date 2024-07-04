Ваші домашні подякують: рецепт маринованих огірків з часником та кропом
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Ці огірки стануть делікатесом взимку.
Мариновані огірки – це улюблені ласощі багатьох українців. Вони чудово доповнюють будь-який святковий стіл, а також стануть чудовою закускою до обіду чи вечері. Також, пропонуємо найшвидший рецепт малосольних огірків.
Сьогодні ми поділимося з вами секретами приготування хрустких та ароматних маринованих огірків з часником та кропом, які стануть справжньою окрасою вашого столу.
Інгредієнти:
- 1 кг огірків
- 1 літр води
- 2 ст. л. солі
- 2 ст. л. цукру
- 5 горошин чорного перцю
- 3 горошини духмяного перцю
- 2 лаврових листки
- 1 пучок кропу
- 3 зубчики часнику
Приготування:
- Огірки ретельно вимити та обсушити. За бажанням можна замочити їх у холодній воді на 2-3 години.
- У чисту банку викласти лавровий лист, горошини чорного та духмяного перцю.
- Кріп добре вимити та розкласти по банках.
- Щільно укласти огірки в банки.
- У каструлі закип'ятити воду з сіллю та цукром.
- Залити огірки гарячим маринадом доверху.
- Накрити банки кришками, але не закручувати їх.
- Залишити огірки маринуватися в прохолодному місці протягом 2-3 днів.
- Після закінчення цього часу огірки готові до вживання.
Подаємо малосольні огірки разом із ніжними котлетами. До речі, можна замаринувати огірки та взимку готувати з ними різні салати.