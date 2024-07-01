Коли не знаєте, що робити з врожаєм кабачків: рецепт ароматних дерунів

Приготування цих дерунів не займе у вас багато часу.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – соковиті фрукти та ягоди, овочі, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачних та ароматних кабачкових дерунів, які стануть чудовим доповненням до будь-якого застілля або просто приємної зустрічі з друзями.

Ця страва створю' справжній вибух смаку та аромату. До того ж, приготування цих дерунів не потребує багато часу та зусиль, тому ви легко зможете їх приготувати навіть у будній день. Про це пише OBOZ.

Інгредієнти:

2 молодих кабачки (приблизно 500 г)

1 цибулина

1 яйце

2 ст. л. манки

Кілька гілочок петрушки

Сіль та перець за смаком

Олія для смаження

Приготування:

Подготуємо кабачки: ретельно помийте кабачки та натріть їх на крупній терці. Дайте їм трохи постояти, щоб вони пустили сік. Потім відіжміть сік з кабачкової маси за допомогою сита або марлі. Формуємо деруни: сформуйте деруни бажаного розміру та форми. Смажимо: розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Обсмажте з обох боків до золотистої скоринки. Додаткові способи приготування: ви можете не смажити деруни, а запекти їх у духовці при 180°C протягом 20-25 хвилин.

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