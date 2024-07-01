Коли не знаєте, що робити з врожаєм кабачків: рецепт ароматних дерунів
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Приготування цих дерунів не займе у вас багато часу.
Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – соковиті фрукти та ягоди, овочі, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачних та ароматних кабачкових дерунів, які стануть чудовим доповненням до будь-якого застілля або просто приємної зустрічі з друзями.
Ця страва створю' справжній вибух смаку та аромату. До того ж, приготування цих дерунів не потребує багато часу та зусиль, тому ви легко зможете їх приготувати навіть у будній день. Про це пише OBOZ.
Інгредієнти:
- 2 молодих кабачки (приблизно 500 г)
- 1 цибулина
- 1 яйце
- 2 ст. л. манки
- Кілька гілочок петрушки
- Сіль та перець за смаком
- Олія для смаження
Приготування:
- Подготуємо кабачки: ретельно помийте кабачки та натріть їх на крупній терці. Дайте їм трохи постояти, щоб вони пустили сік. Потім відіжміть сік з кабачкової маси за допомогою сита або марлі.
- Формуємо деруни: сформуйте деруни бажаного розміру та форми.
- Смажимо: розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Обсмажте з обох боків до золотистої скоринки.
- Додаткові способи приготування: ви можете не смажити деруни, а запекти їх у духовці при 180°C протягом 20-25 хвилин.
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