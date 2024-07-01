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Коли не знаєте, що робити з врожаєм кабачків: рецепт ароматних дерунів

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Ці деруни стануть чудовим варіантом перекусу (зображення створено за допомогою ШІ) Новина оновлена 01 липня 2024, 18:16
Ці деруни стануть чудовим варіантом перекусу (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Приготування цих дерунів не займе у вас багато часу.

Літо щедро дарує нам свої щедрі дари – соковиті фрукти та ягоди, овочі, з яких можна приготувати безліч смачних та ароматних страв. Сьогодні ми поділимося з вами рецептом неймовірно смачних та ароматних кабачкових дерунів, які стануть чудовим доповненням до будь-якого застілля або просто приємної зустрічі з друзями.

Ця страва створю' справжній вибух смаку та аромату. До того ж, приготування цих дерунів не потребує багато часу та зусиль, тому ви легко зможете їх приготувати навіть у будній день. Про це пише OBOZ.

Інгредієнти:

  • 2 молодих кабачки (приблизно 500 г)
  • 1 цибулина
  • 1 яйце
  • 2 ст. л. манки
  • Кілька гілочок петрушки
  • Сіль та перець за смаком
  • Олія для смаження

Приготування:

  1. Подготуємо кабачки: ретельно помийте кабачки та натріть їх на крупній терці. Дайте їм трохи постояти, щоб вони пустили сік. Потім відіжміть сік з кабачкової маси за допомогою сита або марлі.
  2. Формуємо деруни: сформуйте деруни бажаного розміру та форми.
  3. Смажимо: розігрійте сковороду з олією на середньому вогні. Обсмажте з обох боків до золотистої скоринки.
  4. Додаткові способи приготування: ви можете не смажити деруни, а запекти їх у духовці при 180°C протягом 20-25 хвилин.

Раніше ми ділились рецептом полуничного желе. Також, ми писали, як приготувати полуничні кульки.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #їжа-Телеграф